Тиаго Силва возвращается в "Флуминенсе"

Защитник "Челси" Тиаго Силва согласовал свой переход в бразильский "Флуминенсе".

На прошлой неделе Силва подтвердил, что его истекающий в конце сезона контракт с "Челси" продлен не будет.



Тиаго сватали в различные клубы Европы и Премьер-Лиги. Даже утверждалось, что на руках у 39-летнего бразильца есть два предложения от лондонских команд.



Однако Силва предпочел вернуться на родину и присоединиться свободным агентом к "Флуминенсе", в академии которого он занимался и который помог ему перезапустить карьеру после кошмарного периода в московском "Динамо".



В официальном заявлении "Флуминенсе" сообщает, что Силва подписал контракт на два года и взял "тройку" в качестве игрового номер.



Добавим, Силва выступал за "Челси" с 2020 года, выиграв с "синими" Лиоу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.