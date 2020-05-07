Тиаго Силва возвращается в "Флуминенсе"
Защитник "Челси" Тиаго Силва согласовал свой переход в бразильский "Флуминенсе".
На прошлой неделе Силва подтвердил, что его истекающий в конце сезона контракт с "Челси" продлен не будет.
Тиаго сватали в различные клубы Европы и Премьер-Лиги. Даже утверждалось, что на руках у 39-летнего бразильца есть два предложения от лондонских команд.
Однако Силва предпочел вернуться на родину и присоединиться свободным агентом к "Флуминенсе", в академии которого он занимался и который помог ему перезапустить карьеру после кошмарного периода в московском "Динамо".
В официальном заявлении "Флуминенсе" сообщает, что Силва подписал контракт на два года и взял "тройку" в качестве игрового номер.
Добавим, Силва выступал за "Челси" с 2020 года, выиграв с "синими" Лиоу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
07.05.2024 18:00
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