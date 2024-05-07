Семь вещей, что мы узнали в 36-м туре

Очередной позор "Манчестер Юнайтед", уверенный ход "Арсенала" и "Манчестер Сити" в чемпионской гонке, широкий шаг "Ноттингем Форест" в сторону от зоны вылета. Все это и другое — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Артета сохраняет спокойствие в гонке за титул



На протяжении многих лет Микель Артета напоминал кота на раскаленной жестяной крыше в своей технической зоне и вокруг нее. Однако в последние недели в его поведении появилось немного больше спокойствия — возможно, это отражение того, как его игроки относятся к гонке за титул на сей раз.



Артета сказал об этом после победы над "Борнмутом" со счетом 3:0, похвалив свою команду за то, что она "находит радость в этом путешествии, участвуя в борьбе за титул на данном этапе сезона". Это огромный контраст с "Арсеналом" прошлого сезона, и это отразилось на их результатах: домашнее поражение от "Астон Виллы" стало единственным пятном в их послужном списке в семи матчах с начала апреля.



В апреле прошлого года "Арсенал" потерял очки в четырех матчах подряд и уступил титул "Манчестер Сити". Возможно, в этом сезоне команда Пепа Гвардиолы снова одержит победу, но Артета, по крайней мере, оправдал себя в пылу борьбы и показал, что может справиться с давлением.



Салах доказал, что никакого конфликта с Клоппом нет



Мохамед Салах снова улыбается, доказывая, что перепалка с Юргеном Клоппом в предыдущей игре — не более, чем рабочий момент. О египетском форварде много написано и сказано: о его последних трудностях, будущем и поведении. Но у него есть умение отбросить все и начать сначала, благодаря чему он и продержался на столь высоком уровне так долго.



Против "Тоттенхэма" Салах был просто великолепен: в первые 10 минут он ударил в каркас ворот и заставил Гульельмо Викарио совершить сильный сейв, а затем последовал гол всего лишь на 16-й минуте с мастерским движением на дальней штанге, предшествовавшим удару головой.



Он участвовал в создании остальных трех голов "Ливерпуля", обеспечив Юргену Клоппу великолепный день на "Энфилде", что очень уместно с приближающимся прощанием немца с "Ливерпулем".



"Вилла" борется с тяжестью в ногах



Только крах "Тоттенхэма" помог "Астон Вилле" в борьбе за Лигу Чемпионов, так как сама команда Унаи Эмери демонстрирует усталость, на которую жалуется менеджер каждой команды Премьер-Лиги, выступающей в Европе.



В прошлую пятницу Юрген Клопп оседлал этого конька, и телевизионные планировщики оказались под его прицелом. Роберто Де Дзерби выразил сочувствие по поводу усталости, навалившейся на "Виллу" в неподходящий момент. "Я могу понять это лучше, чем многие другие люди", — сказал он, вспоминая приключения "Брайтона" в Лиге Европы и последствия этого для его собственной команды.



"Вилла" натолкнулась на такую же стену и должна найти способ для "камбэка" в четверг в полуфинале Лиги Европы на поле "Олимпиакоса". "Я хочу восстановить нашу свежесть и энергию", — сказал Эмери. "В четверг будет сложнее, но мы будем там и постараемся сделать что-то другое".



Миссия выполнена для "Форест"?



Субботняя победа 1:3 над "Шеффилд Юнайтед" вывела "Ноттингем Форест" в лидеры борьбы за выживание в Премьер-Лиге.



Сейчас "Форест" на три очка опережает "Лутон" и на пять — "Бернли", а также имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей — еще одна победа практически гарантирует "лесникам" безопасность.



Рассмотрение апелляции на снятие четырех очков ситуации не изменило, и теперь все в руках "Форест", которому остается сыграть против "Челси" и "Бернли".



Постекоглу и "шпоры" уходят в пике



Второй уикенд подряд "Тоттенхэм" оказывает сопротивление уже после того, как результат был предрешен. Против "Арсенала" счет 3:0 в перерыве превратился в тяжелое поражение 3:2, а на "Энфилде" потенциальный разгром был остановлен, когда удары Ришарлисона и Сона Хен Мина сделали жизнь "Ливерпуля" менее комфортной в заключительной четверти.



Анге Постекоглу, похоже, не из тех, кто готов сдаваться даже в сложной ситуации, и он бросил в бой Ришарлисона и Джеймса Мэддисона после четвертого пропущенного мяча, все еще веря в невероятное.



Но многообещающая стартовая кампания Постекоглу была испорчена двумя сложными отрезками в лиге: одно очко в пяти матчах в ноябре и декабре, а теперь четыре поражения подряд впервые за почти 20 лет. Учитывая, что впереди еще "Манчестер Сити" и оживающий "Ньюкасл", даже финиш на пятом месте не является гарантированным для "шпор".



Адебайо может остаться в Премьер-Лиге, даже если "Лутон" вылетит



Потеря Элайджи Адебайо из-за травмы на два месяца стала для "Лутона" большой головной болью. Защитникам не нравится играть против этого форварда. Это первый опыт Адебайо в Премьер-Лиге, и он прошел успешно.



Однако когда он получил травму в феврале, "Лутон" испытывал трудности в его отсутствие. Лазарет "шляпников" был переполнен, но потеря Адебайо наиболее остро ощущалась командой Роба Эдвардса. Их угроза воротам соперника уменьшилась, а шансы выбраться из нижней тройки улетучились.



Ничья с "Эвертоном" в пятницу вечером, похоже, практически предрешила судьбу "Лутона". Эдвардс знал, что победа необходима, хотя он мог быть доволен тем, как Адебайо проявил себя после возвращения в стартовый состав. Элайджа забил свой 10-й гол в сезоне и был хорош в это матче. Возможно, команды будут присматриваться к Адебайо, если "Лутон" вылетит. Он может стать выгодным приобретением для тех, кто ищет нападающего этим летом — к примеру, для того же "Эвертона", который помнит, каким успешным на "Гудисон Парк" был другой мощный форвард в лице Ромелу Лукаку.



Тен Хагу будет сложно спасти сезон для "Юнайтед"



После позорного разгромного поражения на "Селхерст Парк" со счетом 4:0 "Манчестер Юнайтед" оказался за спиной "Челси" и рискует остаться без еврокубков на следующий сезон. Для команды, от которой во многом зависит интрига в чемпионской гонке (МЮ сыграет и с "Арсеналом", и с "Сити"), "красные дьяволы" были на удивление ужасны, и сейчас сложно поверить в то, что они смогут оказать достойное сопротивление "Сити" в финале Кубка Англии и последнем туре чемпионата.



Конечно, Эрик Тен Хаг снова может сетовать на эпидемию травм, которая оставила его без Рэшфорда, Варана, Магуайра, Шоу, Линделефа, Мактоминея и даже казавшегося "железным" Бруну Фернандеша. Антони, Маунт, Эриксен оказались слабой заменой травмированным, а Каземиро в качестве центрального защитника в паре с Эвансом — не самым удачным решением голландца.



Кажется очевидным, что Тен Хаг покинет "Олд Траффорд" летом, но у него еще есть шанс получить какой-то позитив в оставшихся матчах, так как именно в руках у "Юнайтед" находится судьба чемпионского титула. И если в ближайшем матче с "Арсеналом" по понятным причинам поражение не будет воспринято болельщиками уж слишком негативно, то к парочке дерби Манчестера в конце сезона команде лучше подойти не в таком разобранном состоянии, как на "Селхерст Парк".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru