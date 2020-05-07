Апелляция "Форест" на снятие четырех очков отклонена

Апелляция "Ноттингем Форест" на снятие четырех очков с клуба за нарушение правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги была отклонена.

Напомним, "Форест" превысил установленный лимит убытка в 61 миллион фунтов за трехлетний период на 34.5 млн. фунтов. Для "лесников" стандартная для Премьер-Лиги планка в 105 млн. фунтов была снижена, потому что часть периода клуб провел в Чемпионшипе.



В марте независимая комиссия Премьер-Лиги сочла вину "Форест" доказанной и сняла с "лесников" четыре очка.



Клуб с "Сити Граунд" не согласился со строгостью наказания и воспользовался своим правом на апелляцию, для рассмотрения которой Премьер-Лига создала новую комиссию.



Однако новая комиссия отклонила протест "Форест" и оставила в силе решение о снятии четырех очков, сообщает BBC.



Это означает, что команда Нуну Эшпириту Санту остается на 17-й позиции в таблице, в трех очках над зоной вылета.