Сунесс предсказывает уход Салаха из "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс выразил уверенность, что нападающий Мохамед Салах покинет мерсисайдский клуб грядущим летом.

В прошлом месяце у Салаха случился конфликт с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом, когда тот выпускал Мохамеда на концовку матча против "Вест Хэма".



Сунесс подозревает, что именно Салах является виновником этого конфликта. Грэм называет 31-летнего египтянина "эгоистичным игроком", который "исчезает из игры, когда становится тяжело".



"Я убежден, что Мохамед Салах покинет "Ливерпуль". Он потрясающим образом выступал за "Ливерпуль", но если он отправится в саудовскую лигу, то будет крупнейшей звездой в той части мира".



"Нет сомнений, что он придерживается исключительно высокого мнения о себе, и он зол от того, что не вышел на матч против "Вест Хэма" в стартовом составе. Думаю, ситуация с Юргеном Клоппом стала его реакцией на то, что его выпускают на заключительные 10 минут. Думаю, эта конфронтация больше вызвана самим Салахом, нежели Клоппом".



"Салах — самый эгоистичный игрок, что я когда-либо видел. Еще до этого матча, когда бы Клопп ни убирал его с игры, он никогда не бывает этим доволен. Это то, что ты хочешь от своих игроков. Если ты меняешь его после двух голов, он должен хотеть остаться, чтобы забить третий. Когда Садио Мане был здесь, они постоянно ссорились из-за этого".



"Когда в матче становится тяжело, и его преследует другой игрок, Салах исчезает из игры. В прошлом сезоне на "Олд Траффорд" Лисандро Мартинес рано в матче врезал ему, и дальше Салах оглядывался через плечо, ища Мартинеса, потому что ему не нравится этот аспект игры. Он никогда не позволит себе пострадать", — цитирует Сунесса Daily Star.