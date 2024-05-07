Оуэн считает, что Палмер должен играть за сборную Англии вместо Сака

Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн считает, что Коул Палмер из "Челси" больше заслуживает места в стартовом составе сборной Англии, нежели Букайо Сака из "Арсенала".

Накануне отметивший свое 22-летие Палмер является одним из открытий этого сезона, забив 21 гол и отдав девять результативных передач в рамках Премьер-Лиги.



По мнению Оуэна, Палмер обязан получить место в стартовом составе сборной Англии на Евро-2024 и является наибольшей угрозой для Сака.



"Я бы предпочел видеть в старте Коула Палмера, а не Букайо Сака. Думаю, больше нельзя игнорировать форму Палмера и его мастерство".



"Я сватал его в состав сборной Англии еще несколько месяцев назад, но теперь он один из лучших игроков в Премьер-Лиге. Он даже может стать Игроком Года или получить "Золотую бутсу", выступая за проблемную команду".



"Поэтому, как мне кажется, он обязан быть в старте. Я бы использовал его справа. Он — справа, Фоден и Беллингем — по центру, Райс — в опорной зоне. Но периодами я бы менял их местами, давая им свободу действий. Харри Кейн, естественно, играл бы на острие".



"Я не думаю, что Гарет Саутгейт так поступит. Уверен, он будет играть с двумя опорниками, но я не думаю, что это правильно".



"Если он будет играть с двумя опорниками, то ими, вероятно, станут Кобби Майну и Деклан Райс. Затем ему придется выбирать между Палмером или Фоденом — или использовать обоих, оставив Сака в запасе".



"Однако это немыслимо, чтобы Фоден и Палмер остались вне старта. Это два из наших трех-четырех лучших игроков".



"Вместить их всех в состав — это вызов, но предложенный мной вариант как раз вмещает их всех. Сака может остаться за бортом, но он все равно может сыграть важную роль. Если бы финал состоялся завтра, я бы выпустил Палмера в старте", — цитирует Оуэна Evening Standard.