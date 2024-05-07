"Юнайтед" и "Челси" привлекают Тухеля

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель видит для себя два привлекательных варианта продолжения карьеры: "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

"Бавария" еще в феврале объявила, что Тухель покинет свой пост по окончании сезона. Немецкий гранд до сих пор не нашел нового рулевого, в связи с чем появились слухи о том, что Томас может остаться.



Как сообщает Sky Sport Germany, некоторое время назад Тухель действительно был открыт к тому, чтобы остаться в "Баварии", но после проведенных сторонами переговоров эта дверь закрылась — Томас все-таки покинет Мюнхен грядущим летом.



Тухель открыт к идее вернуться в свой бывший клуб "Челси", а также его привлекает возможность сменить Эрика Тен Хага во главе "Манчестер Юнайтед". Правда, с "красными дьяволами" Томас пока не контактировал.



В данный момент Тухель всецело сосредоточен на "Баварии" и хочет принести болельщикам своего клуба трофей Лиги Чемпионов.