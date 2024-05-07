Каррагер призвал Каземиро уйти из "Юнайтед"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер призвал полузащитника Каземиро покинуть "Манчестер Юнайтед".

Накануне Каземиро не смог предотвратить поражение "Юнайтед" от "Кристал Пэлас" со счетом 4:0, оставив множество вопросов своей игрой в центре обороны.



По мнению Каррагера, 32-летний бразилец уже не тянет уровень Премьер-Лиги и должен прекратить свои мучения.



"Если честно, нет ничего хуже, чем Каземиро, играющий центрального защитника за "Манчестер Юнайтед". Печально видеть, что столь замечательный игрок выступает таким образом. Все мы проходили через подобное, но ему только 32 года. Он очень далек от своей лучшей формы, благодаря которой добился столь многого в игре".



"Будучи опытным игроком, Каземиро должен понимать, что ему осталось сыграть три матча на топ-уровне — два в лиге и кубковый финал. А затем он может отправиться в МЛС или Саудовскую Аравию".



"Я серьезно — его агент, окружающие его люди должны сказать ему: "Это должно прекратиться". Мы наблюдаем одного из величайших игроков современного футбола, который вместе с Кроосом и Модричем играл за одну из лучших линий полузащиты, доминировавшую в Европе".



"Теперь он ничуть не близок к тому, чего добивался со сборной Бразилии и "Реалом", выигрывая Лигу Чемпионов. Когда я сам завершал карьеру, то всегда напоминал себе: "Уйди из футбола до того, как футбол уйдет из тебя". Футбол покинул его на этом топ-уровне. Он должен прекратить это и уйти".



"Они должны выплатить ему компенсацию и заключить сделку. Но такой игрок не должен терпеть подобное. И от кого? От "Кристал Пэлас". Это не "Манчестер Сити" или "Реал", при всем уважении к "Кристал Пэлас". Человек такого уровня не должен проходить через подобное, и он должен это прекратить", — сообщил Каррагер Sky Sports.