Тен Хаг считает себя правильным человеком для работы с МЮ

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что по-прежнему считает себя правильным человеком для этой работы.

Накануне "Юнайтед" потерпел свое 13-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив "Кристал Пэлас" со счетом 4:0 и обнаружив себя на восьмом месте в Премьер-Лиге.

Над Тен Хагом продолжают сгущаться тучи, однако Эрик не сомневается в своей квалификации, а в проблемах команды винит травмы.

"Являюсь ли я правильным человеком для этой работы? Абсолютно. Когда правильные игроки доступны, мы обладаем хорошим составом. Мы лишены почти всей линии обороны, и тогда у нас возникают проблемы".

"Я продолжу сражаться. Я готовлю команду наилучшим образом, как только могу. Это было недостаточно хорошо, я должен взять ответственность за это, но я найду энергию и подготовку их к матчу в субботу", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2024 09:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 07.05.2024 10:52 # alexomck
    Верно, сначала выбить неустойку, а потом уже в Баварию, тупое руководство МЮ должно страдать.

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  2. sellman 07.05.2024 09:53 # sellman
    Полностью согласен! Тен Хаг приведёт унитаз на место их предназначния – дно ТОП7 – унитаз для больших клубов АПЛ!

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  3. hunter022 07.05.2024 09:23 # hunter022
    Болельщики других клубов с этим полностью согласны...

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