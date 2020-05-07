Тен Хаг считает себя правильным человеком для работы с МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что по-прежнему считает себя правильным человеком для этой работы.
Накануне "Юнайтед" потерпел свое 13-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив "Кристал Пэлас" со счетом 4:0 и обнаружив себя на восьмом месте в Премьер-Лиге.
Над Тен Хагом продолжают сгущаться тучи, однако Эрик не сомневается в своей квалификации, а в проблемах команды винит травмы.
"Являюсь ли я правильным человеком для этой работы? Абсолютно. Когда правильные игроки доступны, мы обладаем хорошим составом. Мы лишены почти всей линии обороны, и тогда у нас возникают проблемы".
"Я продолжу сражаться. Я готовлю команду наилучшим образом, как только могу. Это было недостаточно хорошо, я должен взять ответственность за это, но я найду энергию и подготовку их к матчу в субботу", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.
07.05.2024 09:00
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Верно, сначала выбить неустойку, а потом уже в Баварию, тупое руководство МЮ должно страдать.
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Полностью согласен! Тен Хаг приведёт унитаз на место их предназначния – дно ТОП7 – унитаз для больших клубов АПЛ!
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Болельщики других клубов с этим полностью согласны...
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