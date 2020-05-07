Тен Хаг считает себя правильным человеком для работы с МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что по-прежнему считает себя правильным человеком для этой работы.

Накануне "Юнайтед" потерпел свое 13-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив "Кристал Пэлас" со счетом 4:0 и обнаружив себя на восьмом месте в Премьер-Лиге.



Над Тен Хагом продолжают сгущаться тучи, однако Эрик не сомневается в своей квалификации, а в проблемах команды винит травмы.



"Являюсь ли я правильным человеком для этой работы? Абсолютно. Когда правильные игроки доступны, мы обладаем хорошим составом. Мы лишены почти всей линии обороны, и тогда у нас возникают проблемы".



"Я продолжу сражаться. Я готовлю команду наилучшим образом, как только могу. Это было недостаточно хорошо, я должен взять ответственность за это, но я найду энергию и подготовку их к матчу в субботу", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.