Рэднапп: "Холанд — зверь"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп заявил, что не понимает критику в адрес нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

В предыдущие недели Холанд не демонстрировал привычной для себя результативности, из-за чего нередко подвергался критике.



Холанд эффектно ответил злым языкам, оформив покер против "Вулверхэмптона" в минувшую субботу (5:1), и Рэднапп просто не понимает людей, которые ищут мелкие недочеты в столь классном игроке.



"Все мы хотим столь многого от нападающего. Иногда мы говорим о небольших штрихах и деталях, которые он делает не так хорошо, но он — зверь перед чужими воротами".



"Он обладает таким настроем — он забил четыре гола, и вы могли видеть, что он был в ярости, когда его заменили".



"Этот парень сложен по-другому. Он — феномен. Я обожаю наблюдать за ним. Он забивает столько голов и хочет больше. Он знал, что у него будут еще шансы, и забитый Альваресом гол мог бы стать идеальной возможностью для него забить пятый".



"Он хочет крушить другие команды. Очень легко говорить, что он не может делать. Просто наслаждайтесь тем, что он может делать. Порой мне сложно понять, когда люди критикуют его", — сообщил Рэднапп Sky Sports.