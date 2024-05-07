"Ньюкасл" выбирает между двумя вариантами на замену Эшуорту

"Ньюкасл" сузил свой шорт-лист на замену спортивному директору Дэну Эшуорту до двух имен.

Напомним, Эшуорт еще в феврале был отстранен "Ньюкаслом" от работы и переведен в оплачиваемый отпуск. "Сороки" так отреагировали, когда Дэн попросил отпустить его в "Манчестер Юнайтед".



С приходом на место Эшуорта связывали многих директоров, однако talkSPORT утверждает, что в шорт-листе "Ньюкасла" осталось двое: неназванный специалист из-за рубежа и Дуги Фридмен из "Кристал Пэлас".



Примечательно, что Фридменом также интересуется "Юнайтед" — на случай, если согласовать компенсацию за Эшуорта так и не удастся.



Фридмен добился значительных успехов в качестве спортивного директора "Пэлас", приведя в клуб игроков вроде Марка Гехи, Эберечи Эзе и Майкла Олисе.



Источник добавляет, что "Ньюкасл" надеется произвести назначение до открытия летнего трансферного окна.