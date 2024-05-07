Тен Хаг: "Это низшая точка нашего сезона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал поражение 4:0 от "Кристал Пэлас" низшей точкой для его команды в этом сезоне.

В понедельник вечером "Пэлас" в доминирующей манере переиграл "Юнайтед" и, таким образом, сделал дубль против "красных дьяволов" в сезоне Премьер-Лиги 2023/24.



Тен Хаг признает, что "Юнайтед" еще не был так плох в этой кампании. Эрик чувствует, что в этот вечер победа далась "орлам" легко.



"Да, это низшая точка нашего сезона. Мы очень легко позволили им забить свои голы. Если учитывать, как мы готовим свою команду, то первый гол особенно расстраивает".



"Проблема была с командой игрой. Мы совершали большие ошибки, не следовали плану или сценарию. Мы совершали индивидуальные ошибки, хотя должны были страховать друг друга. Мы подвели друг друга".



"Ясное дело, мы должны прибавить. Мы не оправдываем ожиданий. Мы действуем не так, как хотим, и это никуда не годится. Это только наше четвертое поражение в 2024 году, потому что обычно команда придерживается плана. Мы были неуступчивым соперником во многих матчах, но сегодня нас было легко победить. Фанаты с первой минуты и до конца поддерживали нас. Они видят проблемы, которые у нас есть", — цитирует Тен Хага The Guardian.