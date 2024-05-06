Санчо не хочет играть за МЮ в следующем сезоне
Вингер Джейдон Санчо не хочет играть за "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне, даже если Эрик Тен Хаг покинет должность главного тренера "красных дьяволов".
Угодив в опалу к Тен Хагу в сентябре, в январе Санчо вернулся в свой бывший клуб дортмундскую "Боруссию" на правах аренды.
Как сообщает talkSPORT, Санчо уже провел предварительные переговоры с руководством "Юнайтед", дав понять, что не видит себя у "дьяволов" — с Тен Хагом или без.
В своих 17 матчах после возвращения в Дортмунд Санчо забил три гола и отдал две результативные передачи, и "Боруссия" надеется сохранить 24-летнего англичанина.
"Боруссия" не может позволить себе постоянный трансфер Санчо, поэтому хочет арендовать Джейдона на весь сезон 2024/25.
Добавим, у Санчо остается еще два полных года по контракту с "Юнайтед". Также "дьяволам" принадлежит опция продления на 12 месяцев.
06.05.2024 23:00
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Так уж и быть, выкупим неродивого за 20-30 лямов, при условии, что МЮ сохранит 7Хага.
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Ни один адекватный человек в мире не хочет играть за эту парашу
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