Санчо не хочет играть за МЮ в следующем сезоне

Джейдон Санчо Вингер Джейдон Санчо не хочет играть за "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне, даже если Эрик Тен Хаг покинет должность главного тренера "красных дьяволов".

Угодив в опалу к Тен Хагу в сентябре, в январе Санчо вернулся в свой бывший клуб дортмундскую "Боруссию" на правах аренды.

Как сообщает talkSPORT, Санчо уже провел предварительные переговоры с руководством "Юнайтед", дав понять, что не видит себя у "дьяволов" — с Тен Хагом или без.

В своих 17 матчах после возвращения в Дортмунд Санчо забил три гола и отдал две результативные передачи, и "Боруссия" надеется сохранить 24-летнего англичанина.

"Боруссия" не может позволить себе постоянный трансфер Санчо, поэтому хочет арендовать Джейдона на весь сезон 2024/25.

Добавим, у Санчо остается еще два полных года по контракту с "Юнайтед". Также "дьяволам" принадлежит опция продления на 12 месяцев.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2024 23:00

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  1. dexter 07.05.2024 00:02 # dexter
    Так уж и быть, выкупим неродивого за 20-30 лямов, при условии, что МЮ сохранит 7Хага.

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  2. ganinilyha 06.05.2024 23:19 # ganinilyha
    Ни один адекватный человек в мире не хочет играть за эту парашу

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