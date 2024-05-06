Гвардиола исключает свое возвращение в "Баварию"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не вернется в "Баварию" грядущим летом.

В данный момент "Бавария" продолжает поиски замены для Томаса Тухеля, покидающего клуб в конце сезона, и на днях немецкое издание Kicker сообщило, что боссы мюнхенцев хотят вернуть Гвардиолу.



Гвардиола тренировал "Баварию" с 2013 по 2016 год, выиграв три титула Бундеслиги, два Кубка Германии, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, однако Хосеп не представляет свое возвращение на "Альянц Арену".



"Бавария" в сердце у Пепа, но он не хочет уходить из "Манчестер Сити" этим летом. Он очень счастлив и имеет контракт до 2025 года. Возвращение в "Баварию" — не вариант", — цитирует агентство Tacticgrup, представляющее интересы Гвардиолы, Sky Sport Germany.



Sky Sport Germany добавляет, что одновременно "Бавария" провела новый раунд переговоров с представителями главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага.



Тен Хаг готов возглавить "Баварию", вторую команду которой он тренировал во времена Гвардиолы, если "Юнайтед" откажется от его услуг в конце сезона.