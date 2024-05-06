"Вест Хэм" подтвердил уход Мойеса в конце сезона

"Вест Хэм" подтвердил, что Дэвид Мойес покинет должность главного тренера в конце сезона.

Ранее днем стало известно, что "Вест Хэм" достиг договоренности с бывшим наставником "Вулверхэмптона" Хуленом Лопетеги.



Спустя несколько часов "молотобойцы" официально объявили, что 61-летний Мойес действительно уйдет, но имя Лопетеги не упоминается.



Прежде поработав в "Вест Хэме" с 2017 по 2018 год, в 2019 Мойес вернулся на тренерский мостик лондонского клуба.



В свой второй период в "Вест Хэме" Мойес дважды финишировал в топ-7 Премьер-Лиги, выиграл Лигу Конференций, а также достиг полуфинала Лиги Европы.



Лига Конференций стала первым трофеем для "Вест Хэма" с Кубка Англии с 1980 году, а также первым европейским с 1965 года.



"Я наслаждался этими четырьмя с половиной годами в "Вест Хэме", и клуб находится в более сильном положении, нежели в момент моего возвращения в 2019".



"Когда я пришел в "Вест Хэм" во второй раз, клуб был в одной строчке над зоной вылета, и это было потрясающее путешествие с тремя подряд сезонами в Европе".



"Избавив клуб от вылета, затем мы финишировал с командой на шестом и седьмом местах в Премьер-Лиге. Также я был доволен завоеванием трофея Лиги Конференций в июне прошлого года — первого трофея для клуба за 43 года".



"Я бы хотел поблагодарить всех игроков за их поддержку и за весь успех, которого они добились за последние четыре с половиной года".



"Я действительно наслаждался работой с каждым в "Вест Хэме", и я бы хотел поблагодарить руководство за возможность тренировать этот великий клуб".



"Я желаю моему сменщику, руководству, игрокам, персоналу, фанатом и каждому в "Вест Хэме" всего наилучшего в будущем", — сообщил Мойес.