Ван Дейк хочет быть частью "переходного процесса" в "Ливерпуле"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк подтвердил, что хочет быть частью "переходного процесса", который ждет его клуб в связи со сменой главного тренера.

В конце этого сезона "Ливерпуль" прощается с Юргеном Клоппом, на место которого должен заступить Арне Слот из "Фейеноорда".



Несмотря на то, что от контракта Ван Дейка остается только один год, и ранее пресса спекулировала насчет ухода Виргила, 32-летний голландец готов помочь своему соотечественнику перестроить "Ливерпуль".



"Грядет большой переходный процесс, и я являюсь частью этого. Думаю, клуб очень занят вопросом, кто станет новым главным тренером, и именно на этом основной фокус".



"Как я уже говорил, я очень счастлив здесь, я люблю клуб, и вы можете это видеть. "Ливерпуль" уже является большой частью моей жизни, и это все, что я могу сказать", — цитирует Ван Дейка BBC.