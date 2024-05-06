Галлахер считает, что гол "Борнмута" против "Арсенала" следовало засчитать

Бывший рефери Премьер-Лиги Дермот Галлахер считает, что гол "Борнмута" против "Арсенала" в субботнем матче Премьер-Лиги был отменен ошибочно.

В минувшую субботу "Арсенал" разгромил "Борнмут" со счетом 3:0, и этот матч был полон спорных судейских решений, включая грубую игру Райана Кристи против Букайо Сака и заработанный Каем Хаверцем пенальти.



По мнению Галлахера, рефери Дэвид Кут, обслуживавший матч на "Эмирейтс", совершил свою главную ошибку, когда в концовке, при счете 2:0, не засчитал гол Антуана Семеньо, увидев фол на голкипере "канониров" Давиде Райе.



"Я ожидал, что гол будет засчитан. Соланке не смотрел на мяч, он слегка подтолкнул его (Райю), но разве этого достаточно, чтобы лишить голкипера равновесия? Голкипер сразу поднялся и не выглядел так, словно он правда думает, что на нем фолили. Думаю, простейшим решением было бы засчитать гол и точка".



"Рефери постановил, что был фол на голкипере. Он положился на VAR. VAR посмотрела и подтвердила фол, но я ожидал, что он засчитает гол", — цитирует Галлахера Evening Standard.



