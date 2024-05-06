Аморим: "Я остаюсь в "Спортинге"
Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим подтвердил, что не возьмется за работу в Премьер-Лиге грядущим летом.
Накануне "Спортинг" досрочно оформил чемпионство в португальском первенстве. Это уже второй титул лиссабонского клуба при Амориме после сезона 2020/21.
В предыдущие недели Аморима связывали с работой в "Ливерпуле", "Вест Хэме" и "Челси", причем Рубен даже летал в Лондон на переговоры.
Однако 39-летний португалец передумал уходить из "Спортинга" и уже помышляет о защите титула в следующем сезоне.
"Я остаюсь в "Спортинге". У меня есть контракт, и это особенный момент для меня, для клуба".
"Теперь мы должны постараться завоевать третий титул вместе. Давайте сделаем так, чтобы это случилось", — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо.
06.05.2024 18:00
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Норм так обоссал членси.
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бля))))))))
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ну разумеется, зачем ему идти тренировать портовых бестрофейных долбаебов
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