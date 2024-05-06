Аморим: "Я остаюсь в "Спортинге"

Рубен Аморим Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим подтвердил, что не возьмется за работу в Премьер-Лиге грядущим летом.

Накануне "Спортинг" досрочно оформил чемпионство в португальском первенстве. Это уже второй титул лиссабонского клуба при Амориме после сезона 2020/21.

В предыдущие недели Аморима связывали с работой в "Ливерпуле", "Вест Хэме" и "Челси", причем Рубен даже летал в Лондон на переговоры.

Однако 39-летний португалец передумал уходить из "Спортинга" и уже помышляет о защите титула в следующем сезоне.

"Я остаюсь в "Спортинге". У меня есть контракт, и это особенный момент для меня, для клуба".

"Теперь мы должны постараться завоевать третий титул вместе. Давайте сделаем так, чтобы это случилось", — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо.


Метки Аморим, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2024 18:00

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  1. tihinya-moiyobir 06.05.2024 18:45 # tihinya-moiyobir
    Норм так обоссал членси.

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  2. skydreams 06.05.2024 18:22 # skydreams
    бля))))))))

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  3. satellite 06.05.2024 18:06 # satellite
    ну разумеется, зачем ему идти тренировать портовых бестрофейных долбаебовПользователь получил предупреждение

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