Рефери Премьер-Лиги впервые наденет видеокамеру

В матче между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед" в понедельник вечером рефери Премьер-Лиги впервые наденет на себя видеокамеру.

Как сообщает BBC, австралийский рефери Джарред Джиллетт, которому было доверено обслуживать матч на "Селхерст Парк", получит специальное устройство под названием "RefCam".



Речь идет о камере с микрофоном, которая фиксируется на голове и ведет аудио- и видеосъемку. Устройство интегрировано в коммуникационную систему судейской бригады.



Кадры с судейской камеры не будут использованы в прямой трансляции — Премьер-Лига обещает выпустить отдельную программу, в которой расскажет о работе своих арбитров.