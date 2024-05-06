Лопетеги согласился на работу в "Вест Хэме"

Хулен Лопетеги согласился стать новым главным тренером "Вест Хэма" в конце этого сезона.

Как раз в конце сезона истекает контракт нынешнего наставника "Вест Хэма" Дэвида Мойеса, который долгое время говорил, что решение насчет его будущего пока не принято.



За кулисами боссы "Вест Хэма" активно искали замену Мойесу, и сейчас, как сообщает The Athletic, договорились с 57-летним Лопетеги. Контракт уже согласован, но пока не подписан.



За решением обратиться к услугам Лопетеги стоит технический директор "Вест Хэма" Тим Штейдтен, который приступил к работе в лондонском клубе прошлым летом и сразу оказался в натянутых отношениях с Мойесом.



Неудачный сезон в исполнении "молотобойцев" ослабил позиции Мойеса и дал Штейдтену веский повод для смены главного тренера.



Лопетеги находится без работы с августа 2023, когда он покинул "Вулверхэмптон" за считанные дни до старта сезона Премьер-Лиги. С тех пор Хулен отказал ряду клубов Премьер-Лиги, Ла Лиги, а также саудовской лиги.



Совсем недавно свой запрос насчет Лопетеги сделал "Бавария", однако экс-наставник "Реала" и сборной Испании уже настроился на работу с "Вест Хэмом".



Лопетеги провел в "Вулверхэмптоне" менее сезона, заступив на пост в ноябре 2022, когда "волки" занимали последнее место в Премьер-Лиге. Хулен выиграл 10 из своих 27 матчей и финишировал на 13-й позиции.