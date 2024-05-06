Тен Хаг поведал, что МЮ поддерживает отношения с Санчо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг поведал, что его клуб поддерживает отношения с вингером Джейдоном Санчо, который вторую половину этого сезона проводит в дортмундской "Боруссии" на правах аренды.

Представители "Юнайтед" были замечены на первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов между "Боруссией" и ПСЖ на прошлой неделе, просматривая в деле Санчо.



По слова Тен Хага, "Юнайтед" регулярно контактирует с Санчо, чему не мешает конфликт Эрика с Джейдоном.



"Мы близки с ним в этом процессе. Мы посещаем матчи — и не только в среду. Я не скажу, что мы посещаем все матчи, но мы видели и другие матчи "Боруссии", когда Джейдон играл. Мы навещали его, мы разговаривали с ним, и мы продолжим это делать".



"У нас был конфликт, и давайте сперва завершим сезон. Давайте отложим это в сторону сейчас, поэтому что это неважно. Его ждет ответный полуфинал, и у них не все гладко в лиге. А нас ждут четыре матча в лиге и финал Кубка Англии. Затем посмотрим", — цитирует Тен Хага The Guardian.