36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 6 мая, поединком "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед" завершится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Кристал Пэлас" демонстрирует сою лучшую беспроигрышную серию в этом сезоне Премьер-Лиги — уже четыре матча (3 победы, 1 ничья). "Орлы" выиграли только один из 12 последних поединков в высшем дивизионе, выпадавших на понедельник (7 ничьих, 4 поражения).



"Манчестер Юнайтед" одержал только одну победу в шести последних матчах Премьер-Лиги (4 ничьи, 1 поражение). В своих шести последних поединках за "красных дьяволов" во всех соревнованиях Бруну Фернандеш забил семь голов.



"Юнайтед" забил только один гол в трех последних выездах к "Пэлас". Ранее в этом сезоне "красные дьяволы" проиграли "орлам" дома в Премьер-Лиге (0:1), но взяли реванш в Кубке Лиги (3:0).



Защитник "Пэлас" Марк Гехи залечил свое колено и может сыграть впервые за два месяца. Эберечи Эзе также в порядке.



"Юнайтед" на три недели потерял Харри Магуайра, оставшись без центральных защитников. Бруну Фернандеш под вопросом из-за некоторых проблем со здоровьем, как и Скотт Мактоминей. Джонни Эванс и Антони Мартиаль возобновили тренировки, но Маркус Рэшфорд все еще лечится.