36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 6 мая, поединком "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед" завершится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Кристал Пэлас" демонстрирует сою лучшую беспроигрышную серию в этом сезоне Премьер-Лиги — уже четыре матча (3 победы, 1 ничья). "Орлы" выиграли только один из 12 последних поединков в высшем дивизионе, выпадавших на понедельник (7 ничьих, 4 поражения).
"Манчестер Юнайтед" одержал только одну победу в шести последних матчах Премьер-Лиги (4 ничьи, 1 поражение). В своих шести последних поединках за "красных дьяволов" во всех соревнованиях Бруну Фернандеш забил семь голов.
"Юнайтед" забил только один гол в трех последних выездах к "Пэлас". Ранее в этом сезоне "красные дьяволы" проиграли "орлам" дома в Премьер-Лиге (0:1), но взяли реванш в Кубке Лиги (3:0).
Защитник "Пэлас" Марк Гехи залечил свое колено и может сыграть впервые за два месяца. Эберечи Эзе также в порядке.
"Юнайтед" на три недели потерял Харри Магуайра, оставшись без центральных защитников. Бруну Фернандеш под вопросом из-за некоторых проблем со здоровьем, как и Скотт Мактоминей. Джонни Эванс и Антони Мартиаль возобновили тренировки, но Маркус Рэшфорд все еще лечится.
06.05.2024 13:00
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Что делать, если ужалила пчела или оса? Советы аллерголога
Врач-аллерголог А. Усачева поделилась важной информацией о действиях в случае укусов или ужалений насекомых.
Усачева посоветовала в случае укусов насекомых пить больше воды — это воспрепятствует общей интоксикации организма. Однако при появлении одышки, тошноты, нарушения дыхания, озноба, головокружения и прочей неприятной симптоматики нужно вызвать скорую.
По словам специалиста, особенно опасны укусы ос, пчел, шмелей и шершней.
В случае, если в ранке осталось жало, нужно его извлечь при помощи пинцета, обработать пораженное место спиртом, марганцовкой, перекисью водорода либо попросту холодной водой.
Легкая реакция организма проявляется болевыми ощущениями в пораженном месте, покраснением кожи и небольшим отеком. Как правило, эти признаки проходят самостоятельно спустя несколько часов. Однако могут быть и более крупные отеки, сопровождаемые ознобом и повышением температуры, отметила медик.
Чтобы устранить отек, на полчаса нужно приложить к месту укуса лед либо полотенце, смоченное прохладной водой, подытожила врач.
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