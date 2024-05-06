Нуньес дистанцировался от "Ливерпуля" в инстаграме

Дарвин Нуньес Нападающий Дарвин Нуньес удалил из своего инстаграма все фотографии, связанные с "Ливерпулем".

Нуньес очень неровно проводит этот сезон, сочетая голы и результативные передачи с обилием промахов, из-за чего игрока, стоившего клубу 85 миллионов фунтов, регулярно критикуют.

Эта нестабильность также мешает Нуньесу полноценно закрепиться в стартовом составе "Ливерпуля" — в двух последних матчах Премьер-Лиги, против "Тоттенхэма" и "Вест Хэма", Дарвин лишь выходил на замену.

Накануне внимательные болельщики "Ливерпуля" заметили, что из официального аккаунта Нуньеса в инстаграме пропали все фотографии, имеющие отношение к мерсисайдскому клубу. Дарвин оставил только кадры из личной жизни, а также насчет своего бывшего клуба "Бенфики" и сборной Уругвая.

О том, что 24-летний уругваец является игроком "Ливерпуля", теперь говорит лишь фото профиля и описание.

Болельщики предполагают, что так Нуньес отреагировал на критику и оскорбления в социальных сетях, но также есть теория о том, что Дарвин помышляет об уходе из "Ливерпуля" — на днях появились слухи, что экс-нападающий "Бенфики" может заменить Роберта Левандовски в "Баварии".


Метки Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1592

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Последние комментарии:




  1. eakz 06.05.2024 12:56 # eakz
    разве Левандовски не в Дортмунде?

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  2. narcot 06.05.2024 12:38 # narcot
    сосолах, нуньес)) насекомое оставляет после себя выжженную землю))

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  3. suddenly 06.05.2024 12:11 # suddenly
    Не знал, что Левандовски до сих пор в Баварии.

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