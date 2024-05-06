Слот хочет поговорить с Клоппом

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот признался, что хотел бы поговорить с Юргеном Клоппом, заменой которому в "Ливерпуле" ему предстоит стать.

В данный момент лишь формальности отделяют Слота от официального вступления должность следующего наставника "Ливерпуля", который уже согласовал с "Фейеноордом" компенсацию за Арне.



На своей пресс-конференции в пятницу Клопп заявил, что был бы рад поговорить со своим преемником, и Слот хочет воспользоваться этой возможностью.



"Думаю, это нормально, когда ты переходишь в новый клуб и связываешься с их нынешним тренером".



"Я делал это и в "Фейеноорде". Это нормально, что ты обращаешься к знаниям того, кто трудился в клубе на протяжении нескольких лет — или девяти, как в данном случае. Помимо этого, я довольно хорошо знаю его ассистента Пепа Лейндерса. Если поступит официальное подтверждение, то будет странно, если я не позвоню ему".



"Победа 4:2 над "Тоттенхэмом"? Этот матч не транслировали здесь. Я видел не так много, но я видел первый гол, и он был замечательным. Это была хорошая победа для "Ливерпуля". Если поступит официальное подтверждение, и я буду на 100 процентов знать, что отправлюсь туда, я посмотрю не только этот матч, но и многие другие", — цитирует Слота Daily Mail.