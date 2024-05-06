Тен Хаг уверен, что Фернандеш останется в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его капитан Бруну Фернандеш сохранит свою преданность клубу.

В интервью DAZN на прошлой неделе Фернандеш намекнул на возможный уход из "Юнайтед", заявив, что подумает об этом после Евро-2024.



Однако Тен Хаг считает, что слова Фернандеша были "вырваны из контекста". Эрик не сомневается в преданности 29-летнего португальца, чей контракт рассчитан до 2026 года.



"Я знаю, что он предан "Манчестер Юнайтед", и я думаю, он очень счастлив быть здесь".



"Брать ответственность на себя — это одно из главных качеств, которые современные футболисты должны показывать. Бруну — очень хороший пример для многих других. Он настоящий боец. Когда в прошлом году мы играли против "Брайтона" в полуфинале Кубка Англии, он сыграл с лодыжкой, которая так опухла. Это было невероятно. Он не мог бегать, но он все равно был на поле".



"Он всегда доступен, всегда проявляет себя и всегда придает команде энергии. Такие кадры необходимы для достижения успеха", — цитирует Тен Хага BBC.