Кин: "Холанд повел себя как избалованный ребенок"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда "избалованным ребенком".
В минувшую субботу Холанд оформил покер против "Вулверхэмптона" (5:1), после матча заявив, что его "не волнует" критика со стороны Кина, который ранее сравнил Эрлинга с игроком Лиги Два.
Однако Кин отказался закапывать топор войны с Холандом, сосредоточив внимание на недовольстве 23-летнего норвежца при замене на 82-й минуте.
"Вчера мы видели, что Холанд повел себя как избалованный ребенок, когда его заменили. Об этом почти забывают, когда они выигрывают матч, а он забивает голы", — сообщил Кин Sky Sports.
06.05.2024 09:00
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Вообще то Кин ещё сказал что Хааланд "опять не забил" , в студии начали с него ржать, уверяя что Хааланд забил 4
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моська продолжает тявкать на слона
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