Кин: "Холанд повел себя как избалованный ребенок"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда "избалованным ребенком".

В минувшую субботу Холанд оформил покер против "Вулверхэмптона" (5:1), после матча заявив, что его "не волнует" критика со стороны Кина, который ранее сравнил Эрлинга с игроком Лиги Два.



Однако Кин отказался закапывать топор войны с Холандом, сосредоточив внимание на недовольстве 23-летнего норвежца при замене на 82-й минуте.



"Вчера мы видели, что Холанд повел себя как избалованный ребенок, когда его заменили. Об этом почти забывают, когда они выигрывают матч, а он забивает голы", — сообщил Кин Sky Sports.