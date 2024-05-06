Кин: "Холанд повел себя как избалованный ребенок"

Эрлинг Холанд Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда "избалованным ребенком".

В минувшую субботу Холанд оформил покер против "Вулверхэмптона" (5:1), после матча заявив, что его "не волнует" критика со стороны Кина, который ранее сравнил Эрлинга с игроком Лиги Два.

Однако Кин отказался закапывать топор войны с Холандом, сосредоточив внимание на недовольстве 23-летнего норвежца при замене на 82-й минуте.

"Вчера мы видели, что Холанд повел себя как избалованный ребенок, когда его заменили. Об этом почти забывают, когда они выигрывают матч, а он забивает голы", — сообщил Кин Sky Sports.


Метки Кин, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2024 09:00

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  1. bes-ter 06.05.2024 10:14 # bes-ter
    Вообще то Кин ещё сказал что Хааланд "опять не забил" , в студии начали с него ржать, уверяя что Хааланд забил 4

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  2. zhenkas 06.05.2024 09:53 # zhenkas
    моська продолжает тявкать на слона

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