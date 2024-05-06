Клопп признал, что Эллиотт недостаточно играл в этом сезоне

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что он недостаточно давал играть полузащитника Харви Эллиотту в этом сезоне.

21-летний Эллиотт сыграл ключевую роль в победе "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" в воскресенье (4:2), забив роскошный гол и отдав результативную передачу на Коди Гакпо.



Это был лишь девятый выход Эллиотта в стартовом составе "Ливерпуля" в нынешнем сезоне Премьер-Лиги, однако Клопп ожидает дальнейшего прогресса от Харви, за чем он будет наблюдать уже со стороны.



"О, да, я буду наблюдать за его дальнейшим развитием со стороны. Достаточно ли Харви Эллиотт играл в этом сезоне? Я не уверен. Это из-за меня. Но в такого рода моменты он проявляет себя выдающимся образом. Он должен доминировать, как это делал сегодня".



"Великолепный игрок, и какой гол он забил. Я обожаю это. Я определенно буду следить за ним и наслаждаться его успехами", — цитирует Клоппа Daily Mirror.