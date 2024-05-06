"Бавария" установила контакт с лагерем Тен Хага

"Бавария" установила контакт с лагерем главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага.

Sky Sports может подтвердить появившуюся на днях информацию о том, что "Бавария" включила Тен Хага в свой шорт-лист на замену Томасу Тухелю, покидающему Мюнхен в конце сезона.



При этом "Бавария" уже обратилась к агенту Кису Восу, представляющему интересы Тен Хага, чтобы узнать, открыт ли Эрик к работе на "Альянц Арене".



С самим Тен Хагом "Бавария" пока не разговаривала, однако Эрик осведомлен об интересе клуба, вторую команду которого он тренировал с 2013 по 2015 год.



Тен Хаг дал понять своему окружению, что в данный момент он сосредоточен исключительно на сильном завершении сезона с "Юнайтед". На кону для "красных дьяволов" стоит Кубок Англии, а также попадание в еврокубки.



Sky Sports добавляет, что интерес к Тен Хагу также проявили два других клуба, поэтому 54-летнему голландцу будет из чего выбрать, если "Юнайтед" откажется от его услуг.