Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" хочет 50 миллионов фунтов за Джейдона Санчо. "Челси" готовит предложение по Виктору Осимхену. Дарвин Нуньес может уйти в "Барселону". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" ожидает выручить около 50 миллионов фунтов за вингера Джейдона Санчо грядущим летом. (Ben Jacobs)



Дортмундская "Боруссия", которая сейчас арендует Санчо, не может позволить себе выкупить Джейдона. (Sky Sport Germany)



"Юнайтед" ожидает предложений по Антони, желая освободить место для вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе. (Rudy Gatetti)



"Юнайтед" установил контакт с полузащитником Адриеном Рабьо, чей контракт с "Ювентусом" истекает в конце сезона. (TEAMtalk)



"Челси" готов предложить 77 млн. фунтов плюс Ромелу Лукаку за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. (Sky Sport Italia)



В данный момент полузащитник "Аталанты" Тен Копмейнерс не находится на радаре у "Ливерпуля". (Ben Jacobs)



Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес стал целью для "Барселоны". (The Sun)



У "Арсенала" есть устная договоренность о выкупе голкипера Давида Райи у "Брентфорда" за 27 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" готов выслушать предложения насчет нападающего Габриэля Жезуса. (Football Insider)



Жезус и его партнер по "Арсеналу" Томас Партей находятся на радаре у ряда саудовских клубов. (Daily Express)



Партей является целью номер один для "Барселоны". (Caught Offside)



"Арсенал" передумал тратиться на форварда "Ньюкасла" Александера Исака и теперь лишь собирается купить в нападение Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг" за 43 млн. фунтов. (Football Transfers)



Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович вызывает интерес у "Арсенала". (Tuttosport)



Возвращение полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса в "Лидс" зависит от того, удастся ли "белым" вернуться в Премьер-Лигу. (Football Insider)



"Тоттенхэм" готов продать нападающего Ришарлисона летом. (The Telegraph)



"Астон Вилла" близка к покупке 28-летнего защитника "Атлетико" Марио Эрмосо. (AS)



Защитник "Фулхэма" Тосин Адарабиойо склоняется к переходу в "Ньюкасл". (Daily Mail)



Другое



Покидающий "Баварию" Томас Тухель — фаворит на замену главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу. (Football Insider)



"Бавария" провела переговоры с бывшим наставником "Вулверхэмптона" Хуленом Лопетеги. (Sky Sport Germany)



Экс-рулевой "Челси" Грэм Поттер претендует на работу с "Аяксом", который отчаялся вернуть Тен Хага. (De Telegraph)



Поттер также является кандидатом на замену главному тренеру "Фейеноорда" Арне Слоту. (The Times)



"Ливерпуль" предложит новый контракт защитнику Джареллу Куансе. (Daily Mirror)



Инвестиционный фонд 777 Partners, пытающийся купить "Эвертон", был обвинен в мошенничестве. Дело рассматривается в суде Нью-Йорка. (BBC)