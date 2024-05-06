Уилл Феррелл станет совладельцем "Лидса"

Голливудский актер Уилл Феррелл станет миноритарным акционером "Лидса".

Напомним, прошлым летом "Лидс" перешел под полный контроль компании 49ers Enterprises, исходя из оценки клуба в 170 миллионов фунтов.



Нынешние владельцы "Лидса" являются инвестиционным подразделением команды по американскому футболу "Сан-Франциско Форти Найнерс" из НФЛ.



Среди инвесторов 49ers Enterprises есть целый ряд селебрити-персон, включая актера Расселла Кроу, пловца Майкла Фелпса и гольфистов Джордана Спита с Джастином Томасом.



Как сообщает BBC, теперь в 49ers Enterprises решил вложиться 56-летний Феррелл, известный по таким фильмам, как "Телеведущий", "Сводные братья", "Эльф", "Колдунья" и "Здравствуй, папа, Новый год!"



Феррелл также известен как большой фанат спорта и является совладельцем футбольного клуба "Лос-Анджелес" из МЛС.



Добавим, "Лидс" завершил регулярный сезон Чемпионшипа на третьем месте и теперь попытается вернуться в Премьер-Лигу, откуда вылетел год назад, через плей-офф.