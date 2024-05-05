"Клопп: "Тоттенхэм" особенно хорош, когда позволяешь им делать то, что они делают"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команда испытала дискомфорт в концовке матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

В воскресенье "Ливерпуль" одержал победу 4:2 над "Тоттенхэмом", лишив "шпор" реальных шансов на попадание в Лигу Чемпионов.



Сделав счет 4:0 в первый час матча, затем "Ливерпуль" расслабился, за что был наказан двумя пропущенными голами. Клопп понимает, откуда у "Тоттенхэма" взялось такое рвение.



"Мне очень понравилось, как парни сыграли. Мне понравились индивидуальные действия игроков, их командная игра. Было так много хороших вещей".



"Это был действительно хороший футбольный матч, и я думаю, именно этого каждый должен ожидать от нас — а также результатов. Сегодня мы обеспечили то и другое".



"Ожидал ли я, что мы будем вести 4:0? Нет. Ожидал ли я, что мы будем вести 4:2, а Али (Алиссону) придется совершить два сейва мирового уровня, чтобы не пропустить еще? Нет".



"Но если подумать об этом, то перед матчем это не выглядело маловероятным — если бы "Тоттенхэм" одержал победу, они бы всецело вернулись в борьбу за попадание в Лигу Чемпионов".



"Для нас многое значит, что мы на третьем месте. Теперь это, наверное, уже не изменить — ни в ту, ни в другую сторону".



"Вы увидели, что "Тоттенхэм" есть "Тоттенхэм". Они хороши, а когда позволяешь им делать то, что они делают, они особенно хороши", — цитирует Клоппа The Independent.