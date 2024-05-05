Мойес объяснил обилие крупных поражений уходом Райса

Дэвид Мойес Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес объяснил обилие крупных поражений в этом сезоне уходом полузащитника Деклана Райса.

В воскресенье "Вест Хэм" сокрушительно уступил "Челси" со счетом 5:0, и это поражение стало четвертым для "молотобойцев" с разницей в пять или более голов в этом сезоне Премьер-Лиги.

Больше столь крупных поражений потерпел только "Шеффилд Юнайтед" (7), который уже вылетел из Премьер-Лиги. По мнению Мойеса, это связано с тем, что прошлым летом "Вест Хэм" продал Райса в "Арсенал" за 105 миллионов фунтов, не обзаведясь адекватной заменой.

"Когда обладаешь лучшим в стране опорным полузащитником, который страхует и останавливает, наверное, 50 процентов атак соперника, ваша команда выглядит гораздо лучше в обороне".

"Нам не хватало страховки перед четверкой защитников, нам не хватало хороших оборонительных действий, мы были недостаточно хороши в этих вещих во многих матчах", — цитирует Мойеса Evening Standard.


Метки Вест Хэм, Мойес, Премьер-Лига, Райс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2024 22:00

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  1. acceptodessa 05.05.2024 22:06 # acceptodessa
    От тебя, старого никчемного кретина, требуется в последнем туре отобрать очки у МС. Это задача всей твоей карьеры. Ты создан был для этого.

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