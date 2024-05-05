Почеттино чувствует, что у "Челси" появилась зрелость

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино чувствует, что у его команды появилась зрелость.

Ранее в воскресенье "Челси" разгромил "Вест Хэм" со счетом 5:0, укрепив свои шансы на попадание в еврокубки на будущий сезон.



Особенно Почеттино порадовал первый из двух голов Николаса Джексона, которого вывел на пустые ворота Нони Мадуэке.



Не так давно Джексон и Мадуэке схлестнулись за право исполнить пенальти против "Эвертона", и такой гол, как против "Вест Хэма", говорит Почеттино о том, что у "синих" появляется зрелость в игре.



"Этот "ассист" Нони на Джексона показал, что мы учимся, что мы умны. Нас так много критиковали из-за ситуации с пенальти против "Эвертона", но молодой команде всегда нужно совершать ошибки. Тебе всегда нужно прочувствовать подобное, чтобы прибавить".



"Сегодня Нони совершил замечательный поступок, который показывает, что эта группа начала верить и начала чувствовать друг друга. Это всегда процесс, требующий времени. Это может занять один месяц, шесть месяцев или один год, но самое важное, что они начали задавать принципы, начали жить как коллектив игроков, создавая все эти связи".



"Я так этим доволен. Мы являемся частью процесса и призваны помочь им вырасти, стать более зрелыми и продолжать развиваться во всех отношениях. Это огромный шаг — шаг, который мы хотели совершить. Теперь нужно прибавить в других аспектах, включая тактику, но без этих принципов невозможно развиваться в других отношениях", — цитирует Почеттино Sky Sports.