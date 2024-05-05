"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм", смазав концовку

Харви Эллиотт и Мохамед Салах Рано расслабившись, "Ливерпуль" позволил "Тоттенхэму" отыграть два гола в концовке матча, но все равно одержал победу со счетом 4:2.

В стартовый состав "красных" вернулся Мохамед Салах, заменив Райана Гравенберха. Выздоровевший Конор Брэдли расположился в запасе.

Наставник "шпор" Анге Постекоглу отреагировал на поражение 2:0 от "Челси", убрав из старта Ришарлисона и оказав доверие Родриго Бентанкуру.

"Тоттенхэм" достаточно бодро начал матч, а затем "Ливерпуль" огрызнулся двумя опаснейшими моментами. Сперва Салах вырезал мяч в перекладину. Затем Харви Эллиотт пытался поразить ворота, но на самой линии встал Кристиан Ромеро.

Хозяева определенно включились в игру и уже на 16-й минуте открыли счет. Коди Гакпо набросил мяч к дальней штанге, а там Салах головой поразил угол ворот — 1:0.

Открыв счет, "Ливерпуль" продолжил диктовать игру и создавать моменты. "Тоттенхэм" отрезками неплохо держал мяч, но воротам Алиссона не угрожал.

Под занавес первого тайма "красные" удвоили счет. Энди Робертсон сыграл на добивании с близкого расстояния после того, как Гульельмо Викарио отразил удар Салаха — 2:0.

Второй тайм начался с третьего гола "Ливерпуля". Эллиотт навесил с правого фланга на подступы к вратарской, а Гакпо пробил головой — 3:0.

Вскоре "Тоттенхэм" все-таки наиграл один момент, но Алиссон отразил удар головой Бреннана Джонсона.

На 59-й минуте случился очередной гол. Эллиотт сместился вдоль границы штрафной, после чего нанес крученый удар с левой ноги — 4:0.

После четырех голов "красные" расслабились и на 72-й минуте были за это наказаны. Джонсон прострелил с правого фланга в штрафную, а вышедший на замену Ришарлисон пробил мимо Алиссона — 4:1.

Спустя семь минут "шпоры" отыграли еще один гол. Ришарлисон в штрафной отбросил мяч на Сона Хен Мина, а тот нанес вторым касанием пробил из района 11-метровой отметки — 4:2.

"Тоттенхэм" вдруг почувствовал, что этот матч еще можно спасти, принявшись атаковать без оглядки на свои ворота. Этим мог воспользоваться Салах, но с пары метров не попал по воротам.

Гости продолжали рисковать вплоть до окончания матча, держа зрителей "Энфилда" в напряжении, но, скорее, могли пропустить еще. Салах даже забил, но его второй гол был отменен из-за офсайда.

"Ливерпуль" в доминирующей манере провел первый час, но после четырех голов расслабился, подумав, что дело сделано. Это оказалось ошибкой, потому что "Тоттенхэм" включился в игру и создал своему сопернику массу проблем в концовке.

"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2024 20:30

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Последние комментарии:




  1. tihinya-moiyobir 05.05.2024 20:45 # tihinya-moiyobir
    Хорошо потролили петунхэм в концовке, дав призрачный шанс на камбэк.

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  2. thegodfather 05.05.2024 20:41 # thegodfather
    Челси" выиграл 9 из последних 11 домашних матчей АПЛ (1 ничья, 1 поражение).

    С начала декабря, "синие" являются лидерами по домашним победам (9, наравне с "Арсеналом"), и лидерами по набранным очкам на своем поле (28, наравне с "Манчестер Сити).

    [Opta]


    Е6ало к осмотру, додики.

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  3. skychnie-oboi 05.05.2024 20:40 # skychnie-oboi
    Шанс что Арсенал за 2 матча не наберет 1 очко = равен 0.
    Шанс что МС сыграет в ничью и проиграет 2 матча = равен 0.

    ЛФК еще в гонке - кек))))

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  4. skydreams 05.05.2024 20:39 # skydreams
    Шпорам ещё с Сити играть... если напрячь гемморой, то при удачном стечении обстоятельств если шанс и на 5 замахнуться, хотя шансов оч мало. Колбаса молодцы, надо топа на мажорной ноте проводить

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  5. brown-ale 05.05.2024 20:38 # brown-ale
    Клоунада в исполнении двух команд. ЛЧ ни те, ни другие не достойны.

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  6. moneycity 05.05.2024 20:38 # moneycity
    Сейчас по качеству игры Челси заслуживает место в ЛЧ вместо Ливерпуля, скузня абсолютно нулёвые и в следующем сезоне только позорить Англию будут.

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  7. b84 05.05.2024 20:36 # b84
    безвольно проебать все что можно а потом оторваться в товарке и радоваться этому до усрачки
    не даром лузерхуйскую фанбазу считают самыми тупыми выродками в апл

    Источник: http://fapl.ru/posts/107434/?c=1

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  8. skychnie-oboi 05.05.2024 20:35 # skychnie-oboi
    Какой же ничтожество этот ХУЙНЕС...Продать за 10 лямов и забыть о нем навсегда.

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  9. girasimus 05.05.2024 20:35 # girasimus
    Как то пох уже на этот сезон, нужно брать нормального напа вместо Дарвина.

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  10. sausage 05.05.2024 20:35 # sausage
    Стандартный проходной матч от красной машины Клоппа на Энфилде. И такой же, к сожалению, стандартный похуизм в своей штрафной, когда игра сделана. Ну почему бы сухарь не выдать на радость фанам?

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  11. superglor 05.05.2024 20:34 # superglor
    Забили 4, решив набить разницу чтобы иметь шанс против Арсенала в таблице, но потом вспомнили что есть нюанс.

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  12. skychnie-oboi 05.05.2024 20:33 # skychnie-oboi
    ДУмаю Клопп сольет Вилле составом Ю-19.

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  13. vagifspurs 05.05.2024 20:32 # vagifspurs
    Выебано и высушено. Абсолютно беззубый Тоттенхэм. Это конец, хорошо, что сезон заканчивается.

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  14. superglor 05.05.2024 20:31 # superglor
    Еще одно проявление психологии неудачников. Когда был шанс борьбы за титул и трофеи, ноги тряслись и жoпы трещали. Но как только перестали на что-то претендовать - сразу стали играть и забивать.

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  15. thegodfather 05.05.2024 20:31 # thegodfather
    Лузерка решила закосплеить императоров, но люто получила по иплу от петушков

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