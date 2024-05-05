"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм", смазав концовку

Рано расслабившись, "Ливерпуль" позволил "Тоттенхэму" отыграть два гола в концовке матча, но все равно одержал победу со счетом 4:2.

В стартовый состав "красных" вернулся Мохамед Салах, заменив Райана Гравенберха. Выздоровевший Конор Брэдли расположился в запасе.



Наставник "шпор" Анге Постекоглу отреагировал на поражение 2:0 от "Челси", убрав из старта Ришарлисона и оказав доверие Родриго Бентанкуру.



"Тоттенхэм" достаточно бодро начал матч, а затем "Ливерпуль" огрызнулся двумя опаснейшими моментами. Сперва Салах вырезал мяч в перекладину. Затем Харви Эллиотт пытался поразить ворота, но на самой линии встал Кристиан Ромеро.



Хозяева определенно включились в игру и уже на 16-й минуте открыли счет. Коди Гакпо набросил мяч к дальней штанге, а там Салах головой поразил угол ворот — 1:0.



Открыв счет, "Ливерпуль" продолжил диктовать игру и создавать моменты. "Тоттенхэм" отрезками неплохо держал мяч, но воротам Алиссона не угрожал.



Под занавес первого тайма "красные" удвоили счет. Энди Робертсон сыграл на добивании с близкого расстояния после того, как Гульельмо Викарио отразил удар Салаха — 2:0.



Второй тайм начался с третьего гола "Ливерпуля". Эллиотт навесил с правого фланга на подступы к вратарской, а Гакпо пробил головой — 3:0.



Вскоре "Тоттенхэм" все-таки наиграл один момент, но Алиссон отразил удар головой Бреннана Джонсона.



На 59-й минуте случился очередной гол. Эллиотт сместился вдоль границы штрафной, после чего нанес крученый удар с левой ноги — 4:0.



После четырех голов "красные" расслабились и на 72-й минуте были за это наказаны. Джонсон прострелил с правого фланга в штрафную, а вышедший на замену Ришарлисон пробил мимо Алиссона — 4:1.



Спустя семь минут "шпоры" отыграли еще один гол. Ришарлисон в штрафной отбросил мяч на Сона Хен Мина, а тот нанес вторым касанием пробил из района 11-метровой отметки — 4:2.



"Тоттенхэм" вдруг почувствовал, что этот матч еще можно спасти, принявшись атаковать без оглядки на свои ворота. Этим мог воспользоваться Салах, но с пары метров не попал по воротам.



Гости продолжали рисковать вплоть до окончания матча, держа зрителей "Энфилда" в напряжении, но, скорее, могли пропустить еще. Салах даже забил, но его второй гол был отменен из-за офсайда.



"Ливерпуль" в доминирующей манере провел первый час, но после четырех голов расслабился, подумав, что дело сделано. Это оказалось ошибкой, потому что "Тоттенхэм" включился в игру и создал своему сопернику массу проблем в концовке.



"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче