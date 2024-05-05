"Юнайтед" потерял Магуайра на три недели

"Манчестер Юнайтед" объявил, что защитник Харри Магуайр пропустит около трех недель с травмой мышечного характера.

В последние недели Магуайр регулярно играл за "Юнайтед", выходя в стартовом составе на каждый из шести последних матчей.



Однако на этой неделе Харри получил травму на тренировке, и теперь 31-летний англичанин пропустит оставшиеся матчи "Юнайтед" в Премьер-Лиге — против "Кристал Пэлас", "Арсенала", "Ньюкасла" и "Брайтона".



Обозначенный "Юнайтед" срок в три недели означает, что Магуайр также всерьез рискует пропустить финал Кубка Англии против "Манчестер Сити" 25 мая.



Наконец, травма Магуайра обещает стать головной болью для наставника сборной Англии Гарета Саутгейта, который после окончания сезона Премьер-Лиги объявит заявку на Евро-2024.