"Челси" забил пять безответных голов "Вест Хэму"

"Челси" отпраздновал победу 5:0 над "Вест Хэмом", благодаря чему поднялся на седьмое место в Премьер-Лиге.

По сравнению с победой 2:0 над "Тоттенхэмом" в минувший вторник в стартовый состав "синих" вернулся выздоровевший Тиаго Силва, заменив Алфи Гилкриста.



Стартовый же состав "молотобойцев" не изменился относительно 2:2 с "Ливерпулем" в прошлый уикенд.



В начале матча команды играли без ворот, что, правда, не помешало хозяевам открыть счет на 15-й минуте. Удар Николаса Джексона из центра штрафной после передачи с фланга был заблокирован Куртом Зума, но мяч удобно отскочил к Коулу Палмеру, который немедленно пробил — 1:0.



На 16-й минуте гости ответили. Джаррод Боуэн легко опередил Марка Кукурелью и пробил головой в перекладину.



Открыв счет, "Челси" обрел уверенность и около получасовой отметки удвоил свое преимущество. Зума не позволил Джексону укротить в штрафной мяч, но тот подскочил в воздух, и Конор Галлахер пробил в касание с лету — 2:0.



На 36-й минуте "Вест Хэм" снова пропустил. Михаил Мудрик навесил с углового к дальней штанге, Силва сделал скидку на Нони Мадуэке, и тот головой поразил ворота — 3:0.



"Молотобойцы" выглядели совсем неважно. На 38-й минуте только перекладина выручила гостей после удара Галлахера с близкого расстояния.



В концовке первого тайма "Вест Хэм" мог размочить счет, но отличиться Боуэну вновь помешала перекладина ворот Джордже Петровича.



Второй тайм начался с того, что Трево Чалоба со своей половины поля запустил в прорыв Мадуэке, который вошел в штрафную и великодушно позволил Джексону поразить пустые ворота — 4:0.



"Синие" не успокоились на четырех голах, продолжив регулярно напрягать голкипера "молотобойцев" Альфонса Ареоля.



На 79-й минуте гости огрызнулись третьим за матч попаданием Боуэна в перекладину, а затем пропустили пятый гол. Мойсес Кайседо из центрального круга запустил вперед Джексона, который реализовал выход один на один — 5:0. Изначально рефери не хотел засчитывать взятие ворот, но система VAR обнаружила, что Николас избежал офсайда.



"Челси" провел практически безупречный матч, один из своих лучших в сезоне. "Синие", наконец, стали слушаться Маурисио Почеттино, а вот "Вест Хэм", как кажется, уже предвкушает расставание с Дэвидом Мойесом.



"Челси" — "Вест Хэм". Отчет о матче