"Челси" забил пять безответных голов "Вест Хэму"
"Челси" отпраздновал победу 5:0 над "Вест Хэмом", благодаря чему поднялся на седьмое место в Премьер-Лиге.
По сравнению с победой 2:0 над "Тоттенхэмом" в минувший вторник в стартовый состав "синих" вернулся выздоровевший Тиаго Силва, заменив Алфи Гилкриста.
Стартовый же состав "молотобойцев" не изменился относительно 2:2 с "Ливерпулем" в прошлый уикенд.
В начале матча команды играли без ворот, что, правда, не помешало хозяевам открыть счет на 15-й минуте. Удар Николаса Джексона из центра штрафной после передачи с фланга был заблокирован Куртом Зума, но мяч удобно отскочил к Коулу Палмеру, который немедленно пробил — 1:0.
На 16-й минуте гости ответили. Джаррод Боуэн легко опередил Марка Кукурелью и пробил головой в перекладину.
Открыв счет, "Челси" обрел уверенность и около получасовой отметки удвоил свое преимущество. Зума не позволил Джексону укротить в штрафной мяч, но тот подскочил в воздух, и Конор Галлахер пробил в касание с лету — 2:0.
На 36-й минуте "Вест Хэм" снова пропустил. Михаил Мудрик навесил с углового к дальней штанге, Силва сделал скидку на Нони Мадуэке, и тот головой поразил ворота — 3:0.
"Молотобойцы" выглядели совсем неважно. На 38-й минуте только перекладина выручила гостей после удара Галлахера с близкого расстояния.
В концовке первого тайма "Вест Хэм" мог размочить счет, но отличиться Боуэну вновь помешала перекладина ворот Джордже Петровича.
Второй тайм начался с того, что Трево Чалоба со своей половины поля запустил в прорыв Мадуэке, который вошел в штрафную и великодушно позволил Джексону поразить пустые ворота — 4:0.
"Синие" не успокоились на четырех голах, продолжив регулярно напрягать голкипера "молотобойцев" Альфонса Ареоля.
На 79-й минуте гости огрызнулись третьим за матч попаданием Боуэна в перекладину, а затем пропустили пятый гол. Мойсес Кайседо из центрального круга запустил вперед Джексона, который реализовал выход один на один — 5:0. Изначально рефери не хотел засчитывать взятие ворот, но система VAR обнаружила, что Николас избежал офсайда.
"Челси" провел практически безупречный матч, один из своих лучших в сезоне. "Синие", наконец, стали слушаться Маурисио Почеттино, а вот "Вест Хэм", как кажется, уже предвкушает расставание с Дэвидом Мойесом.
"Челси" — "Вест Хэм". Отчет о матче
05.05.2024 18:00
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Ну хоть в Артурку жизнь вдохнули. А то был период, когда этот лунтик совсем загрустил и нёс такую ахинею, что даже мне за него стыдно было. Хотя, казалось бы, есть ли в природе ещё бОльшая ахинея, чем его футбольная аналитика?
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лемааааарс
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Че там, Тен Хаг внезапно обнаружил себя в жесткой и жестокой борьбе за Лигу Конференции?
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Хейтерасты , так шо с вашей ипалой?
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Пизда всем (но защиту надо улучшать, бо пизда)
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Мудрик лишний в этой компании черкашей.
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хущи пириоду историкованни 21 веко "Челси" с вест ким 5-0
лучи приору историкованни 21 веко "ливорбулл" с вест ким 2-2
ах
ах
ах
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А тем временем Вилла дарит шпорам призрачный шанс на 4-ку. Будут стараться сегодня.
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Забавно, если летом назначат физрука Конте, который сначала будет ставить свой автобус, а в конце сезона разноется, что ему не купили нужных игроков и укатит в закат:)
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Чмудрик ваще не тянет апл, хоть усрись.
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пощёчино сиводни ощин красиво етат щакетку бели и девствовани щилетко
васерманни с лагатипум футполнаму глупо
"Челси" харощи сащитани являсо
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Лахматому и хамерсмиту придется в мак сходить прокакаться ахахаххааха
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В гонке
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выебано нахуй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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похуй на лондонский середняк
главное, что ливерпуль — клуб пидорасов
а калониры жалкий бестрофейник
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Каждомк хаммерсмиту по 5 сельдереев
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Их уже не остановить... Гегемоны
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ЧЕЛСИ
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М
П
И
О
НАХУЙ
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