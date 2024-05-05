"Челси" забил пять безответных голов "Вест Хэму"

Николас Джексон "Челси" отпраздновал победу 5:0 над "Вест Хэмом", благодаря чему поднялся на седьмое место в Премьер-Лиге.

По сравнению с победой 2:0 над "Тоттенхэмом" в минувший вторник в стартовый состав "синих" вернулся выздоровевший Тиаго Силва, заменив Алфи Гилкриста.

Стартовый же состав "молотобойцев" не изменился относительно 2:2 с "Ливерпулем" в прошлый уикенд.

В начале матча команды играли без ворот, что, правда, не помешало хозяевам открыть счет на 15-й минуте. Удар Николаса Джексона из центра штрафной после передачи с фланга был заблокирован Куртом Зума, но мяч удобно отскочил к Коулу Палмеру, который немедленно пробил — 1:0.

На 16-й минуте гости ответили. Джаррод Боуэн легко опередил Марка Кукурелью и пробил головой в перекладину.

Открыв счет, "Челси" обрел уверенность и около получасовой отметки удвоил свое преимущество. Зума не позволил Джексону укротить в штрафной мяч, но тот подскочил в воздух, и Конор Галлахер пробил в касание с лету — 2:0.

На 36-й минуте "Вест Хэм" снова пропустил. Михаил Мудрик навесил с углового к дальней штанге, Силва сделал скидку на Нони Мадуэке, и тот головой поразил ворота — 3:0.

"Молотобойцы" выглядели совсем неважно. На 38-й минуте только перекладина выручила гостей после удара Галлахера с близкого расстояния.

В концовке первого тайма "Вест Хэм" мог размочить счет, но отличиться Боуэну вновь помешала перекладина ворот Джордже Петровича.

Второй тайм начался с того, что Трево Чалоба со своей половины поля запустил в прорыв Мадуэке, который вошел в штрафную и великодушно позволил Джексону поразить пустые ворота — 4:0.

"Синие" не успокоились на четырех голах, продолжив регулярно напрягать голкипера "молотобойцев" Альфонса Ареоля.

На 79-й минуте гости огрызнулись третьим за матч попаданием Боуэна в перекладину, а затем пропустили пятый гол. Мойсес Кайседо из центрального круга запустил вперед Джексона, который реализовал выход один на один — 5:0. Изначально рефери не хотел засчитывать взятие ворот, но система VAR обнаружила, что Николас избежал офсайда.

"Челси" провел практически безупречный матч, один из своих лучших в сезоне. "Синие", наконец, стали слушаться Маурисио Почеттино, а вот "Вест Хэм", как кажется, уже предвкушает расставание с Дэвидом Мойесом.

"Челси" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2024 18:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 05.05.2024 18:31 # sausage
    Ну хоть в Артурку жизнь вдохнули. А то был период, когда этот лунтик совсем загрустил и нёс такую ахинею, что даже мне за него стыдно было. Хотя, казалось бы, есть ли в природе ещё бОльшая ахинея, чем его футбольная аналитика?

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  2. memfis63 05.05.2024 18:28 # memfis63
    «Это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки. Передоз»,— сказала Мария Захарова

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  3. narcot 05.05.2024 18:28 # narcot
    Грозный стал лучшим российским городом по качеству жизни в 2024 году, оставив позади даже Москву — к таким выводам пришли социологи из университета при Правительстве РФ, проводившие исследование.


    лемааааарс

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  4. high-malvern 05.05.2024 18:23 # high-malvern
    Че там, Тен Хаг внезапно обнаружил себя в жесткой и жестокой борьбе за Лигу Конференции?

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  5. bembo 05.05.2024 18:22 # bembo
    Хейтерасты , так шо с вашей ипалой?

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  6. skydreams 05.05.2024 18:12 # skydreams
    Пизда всем (но защиту надо улучшать, бо пизда)

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  7. brown-ale 05.05.2024 18:11 # brown-ale
    Мудрик лишний в этой компании черкашей.

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  8. ravshan-sekas 05.05.2024 18:08 # ravshan-sekas
    хущи пириоду историкованни 21 веко "Челси" с вест ким 5-0

    лучи приору историкованни 21 веко "ливорбулл" с вест ким 2-2


    ах

    ах

    ах

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  9. sausage 05.05.2024 18:05 # sausage
    А тем временем Вилла дарит шпорам призрачный шанс на 4-ку. Будут стараться сегодня.

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  10. alexomck 05.05.2024 18:04 # alexomck
    Забавно, если летом назначат физрука Конте, который сначала будет ставить свой автобус, а в конце сезона разноется, что ему не купили нужных игроков и укатит в закат:)

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  11. thegodfather 05.05.2024 18:03 # thegodfather
    Чмудрик ваще не тянет апл, хоть усрись.

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  12. ravshan-sekas 05.05.2024 18:03 # ravshan-sekas
    пощёчино сиводни ощин красиво етат щакетку бели и девствовани щилетко
    васерманни с лагатипум футполнаму глупо
    "Челси" харощи сащитани являсо

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  13. thegodfather 05.05.2024 18:02 # thegodfather
    Лахматому и хамерсмиту придется в мак сходить прокакаться ахахаххааха

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  14. yamateh 05.05.2024 18:02 # yamateh
    В гонке

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  15. sean-dyche18plus 05.05.2024 18:02 # sean-dyche18plus
    выебано нахуй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  16. satellite 05.05.2024 18:01 # satellite
    похуй на лондонский середняк
    главное, что ливерпуль — клуб пидорасов
    а калониры жалкий бестрофейник

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  17. chelsea-69 05.05.2024 18:01 # chelsea-69
    Каждомк хаммерсмиту по 5 сельдереев

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  18. thegodfather 05.05.2024 18:00 # thegodfather
    Их уже не остановить... Гегемоны

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  19. reddebil 05.05.2024 18:00 # reddebil
    ЧЕЛСИ
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    НАХУЙ

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