"Ливерпуль" надеется на возвращение Лейндерса
"Ливерпуль" надеется на возвращение ассистента главного тренера Пепа Лейндерса в клуб на некоторой стадии в будущем.
Ранее Лейндерс уже подтвердил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона вместе со своим боссом Юргеном Клоппом.
Но если Клопп собирается отдохнуть от футбола минимум год, то Лейндерс, как ожидается, попробует проявить себя в качестве самостоятельного специалиста.
Как сообщает Daily Mirror, Лейндерс не войдет в тренерский штаб своего соотечественника Арне Слота, который должен заменить Клоппа, однако в "Ливерпуле" придерживаются высокого мнения насчет Пепа и надеются однажды вернуть 41-летнего голландца в какой-нибудь роли.
Добавим, в предыдущие месяцы Лейндерса связывали с работой в "Аяксе" и "Бешикташе".
05.05.2024 17:00
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