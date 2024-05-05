"Ливерпуль" надеется на возвращение Лейндерса

"Ливерпуль" надеется на возвращение ассистента главного тренера Пепа Лейндерса в клуб на некоторой стадии в будущем.

Ранее Лейндерс уже подтвердил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона вместе со своим боссом Юргеном Клоппом.



Но если Клопп собирается отдохнуть от футбола минимум год, то Лейндерс, как ожидается, попробует проявить себя в качестве самостоятельного специалиста.



Как сообщает Daily Mirror, Лейндерс не войдет в тренерский штаб своего соотечественника Арне Слота, который должен заменить Клоппа, однако в "Ливерпуле" придерживаются высокого мнения насчет Пепа и надеются однажды вернуть 41-летнего голландца в какой-нибудь роли.



Добавим, в предыдущие месяцы Лейндерса связывали с работой в "Аяксе" и "Бешикташе".