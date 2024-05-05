Тен Хаг — серьезный кандидат для "Баварии"

"Бавария" рассматривает главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага в качестве серьезного кандидата на замену Томасу Тухелю.

Ранее на этой неделе в немецкой прессе появилась информация, что Тен Хаг — одно из четырех имен в шорт-листе спортивного директора "Баварии" Макса Эберля на замену Тухелю, покидающему Мюнхен в конце сезона.



Как утверждает Daily Mirror, со стороны "Баварии" существует серьезный интерес к Тен Хагу, несмотря на все сложности Эрика в этом сезоне.



Тен Хаг свободно говорит по-немецки, с 2013 по 2015 год тренировал вторую команду "Баварии", знает философию клуба, а также знаком с руководством мюнхенцев.



Боссы "Баварии" не придают значения неудачному сезону "Юнайтед" и даже испытывают восхищение от работы Тен Хага с молодыми игроками вроде Кобби Майну, Алехандро Гарначо и Расмуса Хейлунда.



Если Тен Хаг перейдет в "Баварию", то сможет поработать с нападающим Харри Кейном, которого, по собственному признанию, он пытался купить у "Тоттенхэма" прошлым летом.