Миллиардер из Казахстана купил "Уикомб"

Миллиардер из Казахстана Михаил Ломтадзе стал новым владельцем "Уикомба" из Лиги Один.

Как сообщает BBC, компания Ломтадзе Blue Ocean Partners Ltd приобрела 90% акций клуба, который этот сезон завершил на 10-м месте в третьем английском дивизионе.



С февраля 2020 "Уикомб" принадлежал американскому бизнесмену Робу Куигу, который останется президентом на переходный период. Также объявлено о назначении исполнительным директором по футболу Дэна Райса, который поработал в различных клубах Премьер-Лиги.



Ранее в этом году Ломтадзе занял 581-е место в рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием в 4.5 млрд. фунтов. Михаил является сооснователем компании Kaspi.kz.