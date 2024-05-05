Моуриньо объяснил, почему перестал посещать "Стэмфорд Бридж"

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуриньо рассказал, почему перестал посещать "Стэмфорд Бридж".

Ранее в своей карьере Моуриньо провел два периода в "Челси", выиграв три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и три Кубка Лиги.



По ходу этого сезона, на фоне трудностей "Челси" при Маурисио Почеттино, медиа заговорили о третьем пришествии Моуриньо, и это заставило Жозе дистанцироваться от своего бывшего клуба, чтобы не усугубить ситуацию.



"Я всегда воздерживаюсь от любого неэтичного поведения. В Лондоне я живу в двух минутах от стадиона "Челси", из моего дома можно услышать голы и демонстрации людей".



"В день, когда стадион начал распевать моя имя, я перестал ходить на футбол. Мне приходится посещать другие стадионы".



"От моего другого стадиона только 20-30 минут до "Да Луш" (стадиона "Бенфики"). Я сходил на два-три матча, и они начали задавать вопросы о том, стану ли я их тренером. Больше я не хожу".



"Они испортили мне жизнь этими вопросами", — сообщил Моуриньо A Bola.