Моуриньо объяснил, почему перестал посещать "Стэмфорд Бридж"

Жозе Моуриньо Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуриньо рассказал, почему перестал посещать "Стэмфорд Бридж".

Ранее в своей карьере Моуриньо провел два периода в "Челси", выиграв три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и три Кубка Лиги.

По ходу этого сезона, на фоне трудностей "Челси" при Маурисио Почеттино, медиа заговорили о третьем пришествии Моуриньо, и это заставило Жозе дистанцироваться от своего бывшего клуба, чтобы не усугубить ситуацию.

"Я всегда воздерживаюсь от любого неэтичного поведения. В Лондоне я живу в двух минутах от стадиона "Челси", из моего дома можно услышать голы и демонстрации людей".

"В день, когда стадион начал распевать моя имя, я перестал ходить на футбол. Мне приходится посещать другие стадионы".

"От моего другого стадиона только 20-30 минут до "Да Луш" (стадиона "Бенфики"). Я сходил на два-три матча, и они начали задавать вопросы о том, стану ли я их тренером. Больше я не хожу".

"Они испортили мне жизнь этими вопросами", — сообщил Моуриньо A Bola.


Метки Моуриньо, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1394

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Последние комментарии:




  1. sausage 05.05.2024 15:48 # sausage
    Миха, слоупок, это высказывание уже дней пять как протухло. Пздц, ты в ретроспективу вдарился что ли? Или сам протух?

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  2. gameboy 05.05.2024 14:57 # gameboy
    Обоссаный потому что

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  3. chelsea-69 05.05.2024 14:38 # chelsea-69
    кококетничает

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  4. zhenkas 05.05.2024 14:24 # zhenkas
    какая нежная жозефина

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  5. ganinilyha 05.05.2024 14:23 # ganinilyha
    Ну так возвращайся или зассал?

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  6. suddenly 05.05.2024 14:04 # suddenly
    Этой новости уже несколько дней. Ну вот она и до Михи доехала.

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