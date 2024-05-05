Моуриньо объяснил, почему перестал посещать "Стэмфорд Бридж"
Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуриньо рассказал, почему перестал посещать "Стэмфорд Бридж".
Ранее в своей карьере Моуриньо провел два периода в "Челси", выиграв три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и три Кубка Лиги.
По ходу этого сезона, на фоне трудностей "Челси" при Маурисио Почеттино, медиа заговорили о третьем пришествии Моуриньо, и это заставило Жозе дистанцироваться от своего бывшего клуба, чтобы не усугубить ситуацию.
"Я всегда воздерживаюсь от любого неэтичного поведения. В Лондоне я живу в двух минутах от стадиона "Челси", из моего дома можно услышать голы и демонстрации людей".
"В день, когда стадион начал распевать моя имя, я перестал ходить на футбол. Мне приходится посещать другие стадионы".
"От моего другого стадиона только 20-30 минут до "Да Луш" (стадиона "Бенфики"). Я сходил на два-три матча, и они начали задавать вопросы о том, стану ли я их тренером. Больше я не хожу".
"Они испортили мне жизнь этими вопросами", — сообщил Моуриньо A Bola.
05.05.2024 14:00
Просмотров: 1394
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Миха, слоупок, это высказывание уже дней пять как протухло. Пздц, ты в ретроспективу вдарился что ли? Или сам протух?
(ответить)
Обоссаный потому что
(ответить)
кококетничает
(ответить)
какая нежная жозефина
(ответить)
Ну так возвращайся или зассал?
(ответить)
Этой новости уже несколько дней. Ну вот она и до Михи доехала.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий