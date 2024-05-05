Франк уверен, что Тоуни поедет на Евро-2024, несмотря на голевую засуху

Наставник "Брентфорда" Томас Франк уверен, что голевая засуха не помешает нападающему Айвену Тоуни попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024.

Накануне 28-летний Тоуни в очередной раз не сумел отличиться, а "Брентфорд" был вынужден довольствоваться ничьей 0:0 против "Фулхэма".



Таким образом, Тоуни не забивает за "пчел" уже 10 матчей кряду — с победы 1:4 над "Ливерпулем" 17 февраля. Это худшая серия для Айвена на клубном уровне со времен его выступлений за "Питерборо" в 2019 году.



Несмотря на это фатальное невезение, Франк ожидает, что Тоуни попадет в число 26 игроков, которых главный тренер англичан Гарет Саутгейт сможет взять с собой на Евро-2024.



"Нет, я не переживаю. Я не Гарет Саутгейт. Если у него и есть упадок формы, то я не думаю, что это значит что-нибудь. Важнее всего твои физические кондиции, чтобы отправиться на турнир".



"Я не спрашивал Айвена насчет этого, но полагаю, что он не слишком счастлив, зная Айвена. Но даже Айвену, одному из наших лучших игроков, нужно, чтобы у команды шла игра", — цитирует Франка The Independent.