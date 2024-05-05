Гвардиола: "Холанд снова в деле"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что его нападающий Эрлинг Холанд вернулся в свою лучшую форму после неубедительного периода.

Накануне Холанд своим покером помог "Сити" разгромить "Вулверхэмптон" со счетом 5:1. Эрлинг укрепил свое положение в спорте бомбардиров этого сезона Премьер-Лиги, где у него уже 25 голов.



Своей блестящей игрой Холанд заткнул своих критиков, от которых ему регулярно доставалось в предыдущие недели, однако Гвардиола спешит напомнить, что Эрлинг пропустил почти два месяца с травмой стопы.



"Эрлинг снова в деле. Его пенальти — это гарантия голов, но его второй (головой) и четвертый (крученым ударом) были невероятны. Ему требуется время, чтобы вернуться в свою лучшую форму".



"Осталась одна неделя, три матча. Девять очков, и мы будем чемпионами. Наберем семь, шесть или три, и Премьер-Лигу выиграет "Арсенал".



"Разницу мячей не изменить — мы просто не можем позволить себе сыграть вничью. "Арсенал" играет так хорошо и так стабильно. Остается три матча, и я надеюсь, мы выиграем первый и второй, подойдя к третьему, когда наша судьба будет в наших руках", — цитирует Гвардиолу The Guardian.