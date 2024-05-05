Клопп уверен, что поступил правильно, решив покинуть "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что принял правильное решение об уходе из клуба, потому что следующий сезон получился бы сложным.

В воскресенье Клопп проведет свой предпоследний домашний матч в качестве главного тренера "Ливерпуля", сразившись с "Тоттенхэмом".



Клопп еще полностью не осознал, что его карьера в "Ливерпуле" завершается, однако Юрген чувствует, что ему не хватило бы энергии на следующий сезон.



"Я особо не думал о расставании. Я никогда не рассматривал эти оставшиеся матчи как прощание, потому что я не могу каждый день думать о своей собственной ситуации".



"На этой неделе был день, когда на тренировочной базе состоялась встреча с нашим благотворительным фондом. Там были семьи и дети, и мне всегда нравились такие моменты".



"Я встретился с мальчиком, которого впервые увидел пять лет назад, когда он был болен раком. Теперь его голова полна красных кудрей, и это замечательно видеть. В этот момент я осознал, что мне будет тяжело уйти".



"В последние недели наш футбол оставляет желать лучшего, в результате чего люди начинают говорить, будто я выгляжу уставшим. Я просто старый! Но я буду стараться на 100 процентов до своего последнего дня. План всегда был таким".



"Уверен, если бы я не принял это решение, следующий год мог бы быть непростым. Эта мысль о том, что тебе нужно собраться с силами на очередной предсезонный период и принимать большие решения..."



"Для этого тебе нужно быть полным энергии. 80 процентов недостаточно. Такова правда. Это работа 24/7. Да, в жизни есть более важные вещи, но если тебе правда не все равно, тогда это 24/7".



"Я делал ее довольно долгое время, и я понял, что не могу продолжать делать его со стандартами, которые необходимы клубу вроде "Ливерпуля", — сообщил Клопп Sky Sports.