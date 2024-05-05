Клопп уверен, что поступил правильно, решив покинуть "Ливерпуль"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что принял правильное решение об уходе из клуба, потому что следующий сезон получился бы сложным.

В воскресенье Клопп проведет свой предпоследний домашний матч в качестве главного тренера "Ливерпуля", сразившись с "Тоттенхэмом".

Клопп еще полностью не осознал, что его карьера в "Ливерпуле" завершается, однако Юрген чувствует, что ему не хватило бы энергии на следующий сезон.

"Я особо не думал о расставании. Я никогда не рассматривал эти оставшиеся матчи как прощание, потому что я не могу каждый день думать о своей собственной ситуации".

"На этой неделе был день, когда на тренировочной базе состоялась встреча с нашим благотворительным фондом. Там были семьи и дети, и мне всегда нравились такие моменты".

"Я встретился с мальчиком, которого впервые увидел пять лет назад, когда он был болен раком. Теперь его голова полна красных кудрей, и это замечательно видеть. В этот момент я осознал, что мне будет тяжело уйти".

"В последние недели наш футбол оставляет желать лучшего, в результате чего люди начинают говорить, будто я выгляжу уставшим. Я просто старый! Но я буду стараться на 100 процентов до своего последнего дня. План всегда был таким".

"Уверен, если бы я не принял это решение, следующий год мог бы быть непростым. Эта мысль о том, что тебе нужно собраться с силами на очередной предсезонный период и принимать большие решения..."

"Для этого тебе нужно быть полным энергии. 80 процентов недостаточно. Такова правда. Это работа 24/7. Да, в жизни есть более важные вещи, но если тебе правда не все равно, тогда это 24/7".

"Я делал ее довольно долгое время, и я понял, что не могу продолжать делать его со стандартами, которые необходимы клубу вроде "Ливерпуля", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2024 11:00

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