Постекоглу: "Мне нужно изменить этот состав"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу предупредил, что его команда нуждается в обновлении состава грядущим летом.

"Тоттенхэм" очень уверенно начал этот сезон, свой дебютный при Постекоглу. "Шпоры" не потерпели ни одного поражения в 10 первых матчах Премьер-Лиги, демонстрируя яркий футбол.



Однако в последние недели "Тоттенхэм" выглядит неважно, опустившись на пятое место в Премьер-Лиге. Это говорит Постекоглу о том, что ему не хватает игроков, чтобы играть в своем стиле.



"Мне нужно изменить этот состав. Мне нужно, потому что я строю команду, которая, как я думаю, может играть в наш футбол. Чтобы это случилось, нужны расставания".



"Мы нуждаемся в изменениях. Изменения должны произойти. Ты не можешь хотеть кардинально менять свой подход, потому что этот клуб избрал определенное направление. Сейчас мы поворачиваем в совершенно другом направлении и не можем ожидать, что будем делать это теми же людьми. Этому просто не бывать".



"У нас было два трансферных окна, и мы произвели некоторые перестановки в плане подбора игроков, но я бы сказал, что у нас все еще много работы. Вот о чем я толкую".



"Дело не желании. Просто мы будем играть определенным образом, мы будем тренироваться определенным образом, у нас будет определенный настрой, и это не для каждого".



"Посмотрите на "Ливерпуль" или "Арсенал" в начале их пути. К тому времени, когда они выигрывали трофеи или добивались успехи, их команды становились почти неузнаваемы (относительно того, что было поначалу)", — цитирует Постекоглу BBC.