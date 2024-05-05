Маккенна подтвердил, что собирается остаться в "Ипсвиче"

Главный тренер "Ипсвича" Киран Маккенна подтвердил, что собирается остаться в своем клубе на следующий сезон.

Накануне "Ипсвич" одержал победу 2:0 над "Хаддерсфилдом", благодаря чему оформил прямую путевку в Премьер-Лигу из Чемпионшипа.



Это означает, что "Ипсвич", еще год назад игравший в третьем английском дивизионе, повышается в классе второй сезон подряд, и такие успехи Маккенны не остались незамеченными со стороны клубов Премьер-Лиги.



Маккенну сватают в "Брайтон" и "Вест Хэм", однако 37-летний североирландец планирует остаться "трактористом".



"Я обожаю быть здесь. Я так горжусь тем, что являюсь главным тренером этого футбольного клуба, я посвятил этому так много себя, и я просто сосредоточен на том, чтобы отпраздновать это достижение".



"Если честно, эти спекуляции есть последние два года, и я всегда демонстрировал преданность клубу. Я доволен, что оставался верен клубу. Нам предстоит сделать большие и захватывающие шаги", — цитирует Маккенну The Guardian.



