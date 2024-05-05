Магуайр может войти в сделку по покупке МЮ Брантуэйта

"Манчестер Юнайтед" готов использовать своего защитника Харри Магуайра в качестве разменной монеты в сделке по приобретению Джаррада Брантуэйта из "Эвертона".

Daily Star называет Брантуэйта целью номер один "Юнайтед" на летнее трансферное окно. На "Олд Траффорд" считают, что Джаррад обладает потенциалом игрока мирового уровня.



"Эвертон" оценивает Брантуэйта в 70 миллионов фунтов, и это чересчур большая сумма для "Юнайтед", который не попадает в Лигу Чемпионов на будущий сезон и который также планирует укрепить другие позиции, помимо нападения.



Поэтому "Юнайтед" надеется значительно сбить цену за 21-летнего англичанина, предложив "Эвертону" взамен 31-летнего Магуайра.



Прошлым летом Магуайр бы лишен капитанской повязки в "Юнайтед", но в итоге оказался одним из самых надежных игроков команды в этом непростом сезоне. Правда, Харри регулярно играет лишь благодаря травмам конкурентов.



"Юнайтед" в любом случае планирует избавиться от Магуайра летом, помня о возрасте Харри и о том, что его контракт истекает в 2025 году.