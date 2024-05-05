Холанд отреагировал на критику Роя Кина

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отреагировал на критику в свой адрес со стороны легенды "Манчестер Юнайтед" Роя Кина.

В 2001 именно Кин нанес тяжелую травму Альф-Ингу Холанду, из-за чего отец Эрлинга, также выступавший за "Сити", впоследствии был вынужден завершить игровую карьеру.



Когда в конце марта "Сити" сыграл без голов против "Арсенала", Кин снова атаковал семью Холандов, сравнив Эрлинга с игроком Лиги Два.



Накануне "Сити" сокрушил "Вулверхэмптон" со счетом 5:1, а Холанд оформил покер и теперь может похвастать 36 голами в этом сезоне с учетом всех соревнований. Однако Кину 36-летний норвежец предпочел не отвечать.



"Меня особо не волнует этот человек, так что все в порядке".



"Сейчас нам просто нужно выигрывать свои матчи. Сегодня вечером мы расслабимся, а затем сосредоточимся на "Фулхэме", — цитирует Холанда The Independent.