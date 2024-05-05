36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 5 мая, тремя поединками продолжится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — АСТОН ВИЛЛА 16:00



"Брайтон" выиграл только один из девяти последних матчей в Премьер-Лиге — 1:0 против "Ноттингем Форест" в марте (3 ничьи, 5 поражений). "Астон Вилла" не знает поражений уже четыре поединка чемпионата кряду (2 победы, 2 ничьи), причем во всех четырех команда Унаи Эмери вела с перевесом в два гола. "Чайки" проиграли все пять последних встреч с "вилланами" в Премьер-Лиге с общим счетом 3:14.



Очередным пополнением лазарета "Брайтона" стал полузащитник Адам Лаллана. Также все еще отсутствуют Тарик Лэмпти, Первис Эступиньян, Ян Пол Ван Хекке, Джеймс Милнер, Джек Хиншелвуд, Солли Марч, Каору Митома и Эван Фергюсон.



Голкипер "Виллы" Эмилиано Мартинес может не залечить заднюю поверхность бедра вовремя. Алекс Морено и Юри Тилеманс также под вопросом.



ЧЕЛСИ — ВЕСТ ХЭМ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" выиграл только один из 13 последних матчей Премьер-Лиги, выпадавших на воскресенье (5 ничьих, 7 поражений). У "Вест Хэма" лишь одна победа в восьми последних поединках чемпионата (4 ничьи, 3 поражения). "Синие" проиграли только одну из 17 последних домашних встреч с "молотобойцами" в чемпионата (12 побед, 4 ничьи).



"Челси" надеется на возвращение в строй Леви Колуилла и Кристофера Нкунку. 14 игроков, включая Тиаго Силву, Бена Чилуэлла и Энцо Фернандеса, по-прежнему лечатся.



Защитник "Вест Хэма" Константинос Мавропанос готов вернуться после трех пропущенных матчей, но Найефу Агерду нужно больше времени.



ЛИВЕРПУЛЬ — ТОТТЕНХЭМ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" никогда не проигрывал в Премьер-Лиге в мае при Юргене Клоппе (9 побед, 3 ничьи). "Тоттенхэм" одержал только две победы в 11 последних выездных матчах чемпионата (4 ничьи, 5 поражений). "Красные" уступили лишь однажды в 29 последних домашних встречах со "шпорами" в чемпионате — 0:2 в мае 2011 (19 побед, 9 ничьих).



Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк под вопросом из-за травмы. Диогу Жота пока не готов вернуться на поле, но Конор Брэдли уже в порядке.



Среди шести подтвержденных потерь "Тоттенхэма" значатся Бен Дэвис и Тимо Вернер.