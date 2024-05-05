Гвардиола объяснил замену Холанда против "волков"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил замену нападающего Эрлинга Холанда во втором тайме матча против "Вулверхэмптона".

В субботу "Сити" разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 5:1, а Холанд оформил покер, благодаря чему укрепил свое лидерство в споре бомбардиров Премьер-Лиги этого сезона.



Игра давалась "Сити", и Холанд вполне бы мог забить еще, но на 82-й минуте Гвардиола заменил 23-летнего норвежца.



По словам Гвардиолы, эта замена была обусловлена тактикой соперника, и Холанд вовсе не чувствовал себя несчастным, уходя с поля "Этихад".



"В игре было много длинных передач в каналы, когда он выигрывал позиционную борьбу, но соперник тянул его за футболу, и фол никогда не фиксировался".



"Я бы мог понять, когда он на уровне плеч, но он явно выигрывал позиционную борьбу, и его тянули за футболку".



"Он оказывался на газоне, и зачастую фол не фиксировался. Это случается много раз в каждом матче. Он был слегка разочарован этими действиями, но я могу гарантировать, что сегодня он был так счастлив".



"Я так доволен его игрой и теми исключительными голами, что он забил. А также пенальти, потому что мы знаем, что порой это непросто. Я очень им доволен", — цитирует Гвардиолу Eveinng Standard.