"Бавария" включила Тен Хага в свой шорт-лист

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг попал в шорт-лист "Баварии" на замену Томасу Тухелю.

"Бавария" еще в феврале объявила, что Тухель освободит тренерский мостик в конце сезона, однако все попытки немецкого гранда обзавестись новым рулевым пока ничем не увенчались.

"Бавария" не смогла уговорить Хаби Алонсо оставить "Байер", а Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник отказались бросить сборные Германии и Австрии, соответственно, ради работы в Мюнхене.

Как сообщает Bild, сейчас спортивный директор "Баварии" Макс Эберль составил новый шорт-лист на замену Тухелю, и в этот список попал Тен Хаг, чье будущее в "Юнайтед" остается под большим вопросом.

Шорт-лист Эберля дополняют Роджер Шмидт из "Бенфики", Роберто Де Дзерби из "Брайтона", а также бывший наставник "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги.

Добавим, Тен Хаг уже имеет опыт работы в структуре "Баварии", чью вторую команду он тренировал с 2013 по 2015 год.


Метки Бавария, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2024 23:00

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  1. makeewadim 04.05.2024 23:49 # makeewadim
    Сколько ещё лысых осталось??? В лысине правды нет!

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  2. suddenly 04.05.2024 23:17 # suddenly
    Сначала Рангник, теперь Тен Хаг :)

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