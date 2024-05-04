"Бавария" включила Тен Хага в свой шорт-лист

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг попал в шорт-лист "Баварии" на замену Томасу Тухелю.

"Бавария" еще в феврале объявила, что Тухель освободит тренерский мостик в конце сезона, однако все попытки немецкого гранда обзавестись новым рулевым пока ничем не увенчались.



"Бавария" не смогла уговорить Хаби Алонсо оставить "Байер", а Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник отказались бросить сборные Германии и Австрии, соответственно, ради работы в Мюнхене.



Как сообщает Bild, сейчас спортивный директор "Баварии" Макс Эберль составил новый шорт-лист на замену Тухелю, и в этот список попал Тен Хаг, чье будущее в "Юнайтед" остается под большим вопросом.



Шорт-лист Эберля дополняют Роджер Шмидт из "Бенфики", Роберто Де Дзерби из "Брайтона", а также бывший наставник "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги.



Добавим, Тен Хаг уже имеет опыт работы в структуре "Баварии", чью вторую команду он тренировал с 2013 по 2015 год.