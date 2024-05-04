"Хетафе" договаривается о продлении аренды Гринвуда

Мейсон Гринвуд "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с "Хетафе" о продлении испанским клубом аренды нападающего Мейсона Гринвуда на следующий сезон.

В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" отправил Гринвуда в аренду в "Хетафе", где 22-летний англичанин очень хорошо освоился, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач.

В "Хетафе" очень довольны Гринвудом и хотят его сохранить, но постоянный трансфер испанскому клубу не по карману.

Несмотря на то, что "Юнайтед" согласился обсудить с "Хетафе" новую сделку по аренде, приоритетом для "красных дьяволов" остается продажа Мейсона.

Как сообщает The Athletic, "Юнайтед" позволит "Хетафе" продлить аренду Гринвуда на сезон 2024/25, только если не найдет покупателя на Мейсона по устраивающей цене.

Если Гринвуд будет продан грядущим летом, то 20 процентами от стоимости сделки "Юнайтед" придется поделиться с "Хетафе". Это является "комиссий" клуба Ла Лиги по возвращению игрока в форму после скандала с изнасилованием и избиением своей девушки.

Вариант, при котором Гринвуд будет заново интегрирован в первую команду "Юнайтед", не может быть исключен, но является маловероятным.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, Хетафе

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2024 22:00

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